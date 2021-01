Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 150 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free. Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone avec un budget maximal de 150 euros en poche.

Apple iPhone 6s : un produit à la pomme pour 139 euros

Si vous avez une préférence pour l’univers iOS, mais un budget très serré, il faudra aller vers le marché de l’occasion. Avec un budget de 139 euros, la boutique Free Mobile propose justement un iPhone d’ancienne génération, un iPhone 6S reconditionné par PRS. Un modèle tenant encore la route aujourd’hui, que ce soit en termes d’écran ou de photo, et se trouvant être éligible à iOS 14, la dernière version de l’OS mobile d’Apple. Autre atout si vous avez de petites mains : le gabarit compact, en raison d’une diagonale de 4,7 pouces et de la petite batterie à bord.

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

Avec son triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macro), le constructeur entend proposer un peu polyvalence en photo sur un smartphone à petit prix. Il ne faudra évidemment pas en attendre des étincelles non plus. À côté de cela, il s’équipe d’un écran IPS 6,22 pouces HD+, d’un stockage 64 Go et d’une batterie 4 000 mAh annonciatrice d’une autonomie confortable. Bienvenue aussi : la présence du mini-jack.

Alcatel 1S 2020 : le smartphone à 99 euros

L’Alcatel 1S 2020 est le smartphone le moins cher parmi ceux disponibles dans la boutique Free Mobile. Compatible avec la 4G 700 MHz, il propose un processeur octa-core 1,8 GHz associé à 3 Go de RAM, un écran IPS 6,22 pouces HD+, un stockage 32 Go extensible par carte MicroSD, un triple capteur photo 13 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière, un capteur 5 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 000 mAh. Il faudra évidemment faire des concessions en termes de performances et de photo, mais aussi en termes de design et de finition. Durant notre test, ce smartphone a prouvé que l’on peut avoir une expérience convenable, même sur le segment des 100 euros.