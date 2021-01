Freebox : deux services de Replay ont été retirés, mais un va revenir

Un adieu et un au revoir sur Freebox Replay

Depuis aujourd’hui, deux services de replay ne sont plus disponibles sur la Freebox. Il s’agit tout d’abord de Voyage. La chaîne a en effet cessé d’émettre depuis le week end dernier, sur toutes les plateforme, et après le retrait de la version linéaire, c’est donc le replay qui n’est plus disponible.

Le deuxième service de Replay est celui de myZen TV. Ainsi que nous vous le rapportions ce matin, cette chaîne était incluse avec TV by Canal mais ce dernier a décidé de ne plus reprendre la chaîne dans ses offres. MyZen TV a annoncé toutefois qu’elle restait disponible directement dans les offres des opérateurs. Le replay de MyZen TV reviendra donc dès que la “passation de pouvoir” aura été faite entre Canal+ et Free.