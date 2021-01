La Freebox Pop cartonne, déjà près d’1 million d’abonnés en 6 mois selon Xavier Niel

Puissante, simple et tape à l’oeil, la Freebox Pop s’installe à vitesse grand v dans le salon des foyers français.

L’objectif était de séduire en masse les nouveaux abonnés avec une box grand public, la mission est réussie. Près de six mois après le lancement de sa Freebox Pop, Free peut se targuer d’un véritable succès commercial.

Si Free a mis le paquet sur les campagnes de publicité, la demande est réelle en attestent les chiffres dévoilés hier par Xavier Niel sur le plateau de BFM Business. ” On approche du million de Freebox Pop vendues” et “plus de 50% de nos nouveaux abonnés sont en fibre optique“, a déclaré le fondateur de l’opérateur. La Freebox Delta n’est pas en reste avec un regain de demandes enregistré grâce à la formule Delta+Pop, “On est saturé” précise t-il, et d’ajouter que les retards de livraison sont importants sur les migrations.

La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop ont amené Free à revoir à la hausse ses objectifs sur le déploiement de la fibre optique en septembre dernier. L’opérateur a prévu d’atteindre 2,8 millions d’abonnés fibre fin 2020, et plus de 5 millions en 2024 contre 4,5 millions précédemment. Aujourd’hui, la fibre de fibre est accessible par la moitié des foyers français, avec 20 millions de prises raccordables selon Xavier Niel. Avec une base de 6,7 millions d’abonnés haut et très haut débit fin septembre (2,517 millions d’abonnés FTTH) , le FAI dispose encore d’une belle marge de progression.