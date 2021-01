Freebox TV : Une nouvelle chaîne offerte depuis aujourd’hui

Une neuvième chaîne offerte sur la Freebox

Après les 8 chaînes du groupe M6 offerte sur la Freebox depuis la semaine dernière et jusqu’au 7 février, c’est cette cette fois-ci une chaîne découverte du groupe TF1, à savoir Ushuaïa TV, qui est en clair sur le canal 204 de Freebox TV pour tous les abonnés depuis aujourd’hui et durant tout le mois de janvier.

Cela concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque Ushuaïa TV est déjà incluse dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Comme d’habitude, pour bénéficier de cette période en clair, les Freenautes n’ont aucune manipulation à réaliser, il suffit simplement de se rendre sur le canal 204 durant le mois de janvier. A l’issue de la période en clair, la chaîne Ushuaïa TV sera proposée au tarif habituel de 0,49 euros par mois.