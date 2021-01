Xavier Niel s’explique sur les retards de livraison de l’offre Freebox Delta + Pop

Nous vous le rapportons depuis plusieurs mois maintenant que l’offre Freebox Delta + Pop rencontre un grand succès. Mais le revers de la médaille est que celle-ci affiche des retards de livraison conséquents. Cela se compte en mois pour les abonnés qui ont demandé une migration. Les raisons de ces retards ne sont pas dues à un problème de stock de Player Pop puisque les envois de Freebox Pop se font dans les délais, que ce soit en migration ou nouvel abonnement. Il s’agit donc d’un problème de stock de Server Freebox Delta que Free n’avait visiblement pas anticipé.

Interrogé ce lundi sur BFM Business, Xavier Niel est revenu sur ce problème. Il explique “On a repris la Delta on l’a repakcagée avec un Player différent (NDLR : celui de la Freebox Pop) et maintenant on a plusieurs mois de retard sur les migrations. On est saturés”. Et d’ajouter : “On dit toujours chez Free qu’une très bonne box est une box sur laquelle on a des problèmes de stock. Donc on s’est retrouvé avec des problèmes de stock, des problèmes d’approvisionnement parce qu’on avait décidé d’arrêter le transport aérien pour des raisons écologiques et donc on fait du transport routier, du transport par bateau et malheureusement on s’est retrouvé avec des moyens de transport saturés, liés au transports des masques au début et d’autres produits ensuite. on se retrouve avec du retard, ce qu’on aime pas trop.” Il n’y a donc toujours toujours pas de délais annoncés pour les abonnés qui attendent leur Delta + Pop, et pas sûr que ces explications les consolent.