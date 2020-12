Passer à la 5G, une bonne affaire ? Encore un petit effort pour la Freebox Pop… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Passer en 5G plutôt que rester en 4G en changeant de téléphone pourrait être un bon plan

Le surcoût de la 5G chez Orange et SFR a été vivement critiqué par l’association de consommateurs CLCV. Les deux telcos ont d’ailleurs été saisis en justice, puisque pour l’association, les utilisateurs vont payer plus mais pour un service auquel ils n’auront pas accès tout de suite. Cependant, pour certains cas, comme témoigne techFT, le passage à la 5G lors d’un changement de forfait et de mobile peut s’avérer avantageux… Comme quoi, il y en a pour tous les goûts… Même si les forfaits sont tout de même souvent jugés trop chers par les consommateurs.

Des mises à jour multiples pour la Freebox Pop, mais encore quelques attentes…

La Freebox Pop a bénéficié de deux mises à jour appréciées des freenautes la semaine dernière. Un update de la version d’Android TV et une mise à jour de l’interface Oqee. Si beaucoup expriment dans les commentaires leur contentement de voir la nouvelle box de Free corriger ses bugs et s’améliorer, certains attendent encore quelques fonctionnalités ou correctifs… C’est le cas de ALVES par exemple. Allez, encore un effort Free !

Bouygues Telecom va racheter le premier MVNO français, ça soulève des questions

L’opérateur a été autorisé à racheter EI Telecom, sous conditions, récupérant ainsi Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et plusieurs autres MVNO. Cependant, ce rachat pose quelques questions aux Freenautes…

Certains craignent qu’à travers ces marques nouvellement acquises, l’opérateur fasse grimper les prix avec des augmentations automatiques dont il a le secret (avec SFR)… Quand d’autres craignent la disparition des offres spécifiques des différentes marques d’EI, malgré les conditions imposées par l’autorité de la concurrence.

Les négociations pour la fibre, c’est bien compliqué… Un coup de balai ne serait pas de refus !

Pour proposer ses offres sur tous les RIP, Free doit mener des négociations intenses pour arriver à ses fins. Parfois d’ailleurs, les conditions sont jugées inacceptables par l’opérateur de Xavier Niel, comme chez SFR. En tous les cas, chacun veut tirer la couverture à lui, et jouer selon ses règles… De quoi agacer fifidefer, qui préfèrerait une simplification des règles : tout le monde logé à la même enseigne ! Pas sûr qu’on aboutisse à un marché concurrentiel comme cela… Mais ça aurait le mérite de simplifier le déploiement de la fibre, c’est sûr.

Xavier Niel reprend Cloclo : on a la tracklist de l’album !

“Le téléphone pleure quand il n’est pas chez Free” chante Xavier Niel dans un clip vidéo posté sur les réseaux sociaux. Les plus mélomanes auront bien sûr reconnu l’air du tube de Claude François. Si le fondateur de Free veut continuer à pousser la chansonnette, msg peut lui proposer de nombreuses parodies ! A quand “la 5G extraordinaire” ?