OnePlus : le 8T Concept, un smartphone changeant de couleur au rythme de votre respiration

Après le lancement réussi du OnePlus Concept One, le constructeur a mis en place l’équipe One Plus Gaudi. Cette dernière présente un smartphone avec une technologie innovante, le OnePlus 8T Concept.

Amateur de technologie, OnePlus expérimente des technologies de nouvelle génération ou des conceptions en avance sur leur temps. Après le lancement remarqué du OnePlus Concept One utilisant la technologie du verre électrochromique, un verre changeant de couleur donnant l’impression que la caméra du téléphone est “invisible”, un nouveau concept vient d’être présenté.

Le OnePlus 8T Concept présente une coque arrière avec des couleurs inspirées de l’eau qui coule aux couleurs multiples des sources chaudes de Pamukkale, en Turquie. Grâce à la technologie ECMF (Electronic Color, Material and Finish) l’arrière du téléphone est doté d’un film à changement de couleur contenant de l’oxyde métallique dans le verre. La variation de tension des ions métalliques qui active l’oxyde métallique permet de faire varier la couleur d’un bleu foncé à un gris clair.

De plus la technologie de détection réactive utilisant la conception ECMF en combinaison avec mmWave avec un principe de fonctionnement inspiré de la 5G, permet à cette technologie de transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques. Lors de la réception de ces dernières, le traitement du signal numérique (DSP) et le CPU effectuent un traitement du signal et des informations afin de permettre au smartphone de percevoir, imaginer, localiser et suivre les objets.

OnePlus pense que dans un proche avenir la détection réactive aura de nombreuses utilisations et élargira l’éventail des interactions possibles entre les utilisateurs et les smartphones.

Notifications sans contact – L’ECMF peut faire clignoter les couleurs d’un appel entrant et les utilisateurs peuvent accepter ou rejeter l’appel d’un simple geste, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler le OnePlus 8T Concept à l’aide de gestes sans même toucher l’appareil.

Moniteur de respiration – la technologie mmWave peut enregistrer la respiration d’un utilisateur, permettant à la couleur de changer de manière synchronisée et faisant du téléphone un appareil de biofeedback. Le OnePlus 8T Concept, en effet, respire avec vous.

Source : OnePlus