L’application myCANAL est désormais disponible sur le Fire TV Stick d’Amazon

L’application myCANAL débarque sur le magasin d’applications de l’Amazon Fire TV.

Encore plus de contenus sur votre Amazon Fire TV Stick avec l’arrivée de myCANAL. L’assistance Canal+ a publié sur son site un post détaillant l’application myCANAL sur Amazon Fire TV. Depuis l’appareil de streaming, profitez de l’expérience personnalisée qu’offre myCANAL. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme : la gestion de profils, le contrôle du direct, la création d’une playlist, les programmes en live et “à la demande”, les recommandations, la possibilité de passer le générique.

Pour les amateurs de sports, le mode expert permet d’avoir une vision en temps réel sur les statistiques du match, la composition des équipes, le classement du tournoi ou encore les temps forts.

Ce mode est disponible pour le foot, le rugby, la Formule 1, le golf et la Moto GP. Il est bon de noté que l’application myCANAL sur Fire TV propose le dolby 5.1 sur les chaînes live compatibles. Côté résolution, elle se limitera à la Full HD 1080p et n’offrira donc pas la 4K.

La version 4K du Fire TV Stick est accompagnée d’une télécommande avec assistant vocal Alexa, vous pourrez donc accéder à myCANAL grâce à la voix.

Pour la télécharger, rien de plus simple. Allez sur le Fire TV Apps, cherchez myCANAL et téléchargez l’application. Cette dernière s’adresse à tous les abonnés Canal+, – de 26 ans, Canal+Series et TV by Canal/Famille by Canal qu’il y ait un engagement ou non.

À l’heure où ces lignes sont écrites il semblerait que l’application n’est pas encore disponible sur l’App Store de l’Amazon Fire TV, il va surement falloir attendre une mise à jour de la part d’Amazon.