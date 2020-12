Orange annonce un nouvel accord de distribution avec TF1 et l’arrivée prochaine d’un service inédit pour ses abonnés

L’opérateur historique présente aujourd’hui deux nouveaux accords avec le groupe TF1. Ce faisant, Orange renouvelle la distribution des chaînes TV sur ses box et annonce une offre enrichie d’un service nommé MYTF1 Pass.

Pas de panique, les abonnés Orange auront toujours accès à TF1 et ses soeurs en 2021. L’opérateur annonce aujourd’hui avoir renouvelé son accord de distribution avec la filiale de Bouygues à partir de septembre 2021, mais ce n’est pas tout.

En effet, outre l’accès aux chaînes du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI, Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), et aux services non linéaires (MYTF1, TFOUMAX…), un nouveau service débarquera en septembre prochain sur les Livebox. Il s’agit de MYTF1 Pass, un nouveau service replay premium inédit. Disponible en option pour les abonnés de l’opérateur historique, cette nouvelle plateforme proposera un catalogue enrichi et surtout aucune interruption publicitaires dans les programmes, contrairement à MYTF1, qui reste présent comme solution de replay gratuite.

Un accord enterrant clairement les prises de têtes entre TF1 et Orange quelques années auparavant. Pour rappel, en 2017, TF1 réclamait alors 10% des revenus générés par les offres de triple play pour la diffusion de ses chaînes. Le bras de fer avait été rapidement enclenché et Orange et Free menaçaient alors de couper le signal, refusant de payer pour des chaînes gratuites. En mai 2018, l’opérateur de Stéphane Richard et la filiale de Bouygues ont finalement trouvé un accord. Orange acceptait alors de mettre la main au portefeuille concernant les services à valeur ajoutée pour ses abonnés, mais pas pour les chaînes linéaires.

TF1 et Orange main dans la main pour la publicité ciblée

Deuxième accord annoncé aujourd’hui par l’opérateur historique, après France Télévisions, Orange signe avec TF1 pour proposer de la publicité segmenté via les chaînes du groupe sur ses box. Les premières campagnes commenceront le 1er janvier 2021 sur les chaînes concernées.

Pour rappel, cette nouvelle pratique a été autorisée en France par un décret publié le 5 août dernier et permet “le ciblage et la personnalisation des messages publicitaires diffusés en direct est officiellement autorisée à la télévision.” L’opérateur historique affirme que le recueil du consentement explicite nécessaire à la réception de publicités segmentées à été préalablement réalisé auprès de ses abonnés TV et assure “le plus strict respect de la réglementation sur les données personnelles“. La technologie utilisée pour ces campagnes a été “entièrement conçue par les équipes Orange et a nécessité près de deux ans de développement.”