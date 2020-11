Découvrez si vous avez gagné le OnePlus 5G offert par Univers Freebox ?

Alors que la 5G pointe le bout de son nez en France, Univers Freebox a organise la semaine dernière un concours vous permettant de remporter un smartphone compatible

Il s’agit du modèle OnePlus Nord N10, un smartphone 5G que nous avons testé, et qui nous a franchement convaincus sur de nombreux aspects et que le constructeur nous a permis de faire gagner à nos fidèles lecteurs. Pour participer, il suffisait de vous abonner à notre compte Twitter et de retweeter le tweet associé à cet article en y copiant le hashtag suivant : #JeVeuxLeOnePlus5GOffertParUniversFreebox.

Comme annoncé, le tirage au sort vient d’avoir lieu parmi les 657 participants (ce qui laissait un gros pourcentage de chance de remporter ce OnePlus) et a été réalisé avec script automatique. Et le gagnant est…

Il va donc être recontacté en MP par l’équipe d’Univers Freebox afin qu’il puisse nous transmettre ses coordonnées postales et que nous puissions lui envoyer son smartphone dans les plus brefs délais.

Rendez-vous demain pour un autre concours, avec cette fois-ci un smartphone haut de gamme à gagner !