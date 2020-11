Expositions aux ondes : l’ANFR installe ses capteurs autonomes dans une troisième grande ville

Et de trois. Après Marseille et Nantes, Paris devient la troisième grande métropole équipée des capteurs autonomes de l’ANFR.

En mai dernier, sur fond d’inquiétudes montantes autour des impacts sanitaires de la 5G, l’Agence Nationale des Fréquences a annoncé l’installation de capteurs autonomes pour mesurer régulièrement l’évolution du niveau d’exposition, mais également la possibilité de consulter les mesures depuis une carte en ligne. Disponible à cette adresse, l’outil permet en effet de localiser les capteurs et d’accéder aux historiques des mesures réalisées.

Le gendarme des ondes vient d’annoncer l’installation de tels capteurs dans le 8e arrondissement de la capitale. Opérationnels depuis le 13 novembre et installés à 100 mètres d’une antenne amenée à être activée en 5G, ils sont au nombre de trois. Paris devient ainsi la troisième ville française équipée, après Nantes et Marseille au printemps dernier. “Ces capteurs vont permettre de recueillir des données sur l’exposition, consultables en temps réel, et pourront contribuer à la démarche lancée par la Ville de Paris de réflexion sur les impacts de la 5G, avec notamment l’organisation d’une conférence citoyenne“, indique l’ANFR. L’autorité administrative fait savoir que “de nouvelles villes bénéficieront dans les prochaines semaines de l’installation de capteurs et viendront enrichir les données déjà disponibles”.

Ci-dessous, la carte avec les capteurs :

Puis les données qui s’affichent lors d’un clic sur l’un des capteurs :

Une dizaine de mesures par jour

Fabriqués par le laboratoire EXEM, les capteurs mesurent une dizaine de fois par jour l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par tous les équipements dans les bandes allant de 80 MHz à 6 GHz, incluant ainsi la FM, la TNT, le Wi-Fi et la téléphonie mobile. Effectuées toutes les deux heures environ, à différents moments de la journée et de la nuit, les mesures durent 6 minutes.