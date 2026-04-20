Ligue 1+ : les matchs de la prochaine journée offerts à tout le monde sur les box, mobile etc

Opération séduction pour Ligue 1+ qui annonce passe en clair pour le weekend prochain.

La Ligue de football professionnel tente un nouveau coup d’accélérateur pour sa plateforme de diffusion. À l’occasion de la 31e journée de championnat, qui démarre vendredi prochain, Ligue 1+ sera exceptionnellement accessible gratuitement, une première dans l’histoire de la compétition. Une opération séduction assumée, destinée à attirer de nouveaux abonnés alors que le modèle économique reste encore fragile.

Du vendredi au dimanche minuit, l’ensemble des matchs diffusés habituellement sur Ligue 1+ sera proposé en accès libre. Concrètement, huit rencontres sur neuf seront disponibles gratuitement, la neuvième restant diffusée ailleurs. Il suffira simplement de s’inscrire sur la plateforme (sur navigateur ou via l’application mobile) ou d’y accéder via les distributeurs partenaires (les opérateurs, l’Equipe…) pour en profiter, sans engagement.

Cette initiative vise clairement à faire découvrir le service au plus grand nombre, alors que la plateforme cherche encore à élargir sa base d’abonnés. Lancée dans l’urgence après le retrait de DAZN, Ligue 1+ revendiquait environ 1,1 million d’abonnés fin février, un chiffre depuis en stagnation.

Un modèle encore loin de l’équilibre

Si le lancement technique est jugé réussi, avec une diffusion stable de la quasi-totalité des matchs chaque journée, l’équation économique reste plus complexe. Avec environ 170 millions d’euros de chiffre d’affaires attendus, auxquels il faut retrancher les coûts de fonctionnement, les revenus redistribués aux clubs restent limités. À terme, la LFP vise un objectif bien plus ambitieux : atteindre 2,1 millions d’abonnés d’ici la saison 2028-2029. Un cap nécessaire pour assurer la viabilité du projet et permettre aux clubs de bénéficier de revenus plus conséquents.

Pour maximiser l’impact de cette opération gratuite, Ligue 1+ compte mettre en avant son savoir-faire. Le choc du dimanche soir entre Marseille et Nice servira notamment de vitrine, avec des dispositifs renforcés : caméra aérienne, tests de sonorisation des arbitres pour les décisions VAR, ou encore caméras embarquées en bord de terrain. Depuis le début de la saison, la qualité de production est globalement saluée. La plateforme entend capitaliser sur cet atout pour se différencier et convaincre les indécis de franchir le pas.

Au-delà de cette opération ponctuelle, la Ligue prépare déjà la suite. L’objectif est clair : proposer à terme une offre totalement exclusive, regroupant l’intégralité des matchs de Ligue 1 sur une seule plateforme. Un changement qui simplifierait l’accès pour les supporters, mais qui dépend encore de nombreux paramètres, notamment les futurs droits de diffusion. En attendant, cette mise en clair apparaît comme un test grandeur nature pour mesurer l’appétence du public.

Source : via l’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox