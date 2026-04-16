Le saviez-vous : Free permet de partager votre compte Free TV librement avec n’importe qui, sans limitation sauf en simultané

Depuis le lancement d’Oqee il y a plusieurs années jusqu’à son remplacement par Free TV en octobre 2025, Free n’a jamais changé de philosophie : le partage de compte reste ouvert.

Contrairement à de nombreux acteurs du streaming, Free ne s’est jamais engagé dans une logique de restriction. Déjà à l’époque d’Oqee by Free, les abonnés pouvaient partager leurs identifiants sans contrainte stricte. Cette politique perdure aujourd’hui avec Free TV/Free TV+, qui a repris l’ensemble des usages et fonctionnalités de son prédécesseur.

Dans les faits, les abonnés Freebox et Free Mobile disposant de Free TV+ bénéficient d’un accès à plus de 300 chaînes et à une expérience complète incluant replay, start-over et enregistrements dans le cloud. Cet accès peut être utilisé sur une large variété d’appareils ( Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, smartphones, tablettes ou encore navigateur web ). Aucune limite ici sur le partage de compte mais l’opérateur permet en revanche jusqu’à 5 connexions simultanées maximum, de quoi faciliter de facto le partage entre proches.

Cette souplesse permet des usages étendus : au sein d’un foyer bien sûr, mais aussi avec des membres de la famille ou des amis à distance. Et surtout, aucune limitation stricte ou dispositif de contrôle comparable à ceux mis en place par Netflix ou Disney+ n’a été introduit à ce jour. La version gratuite de Free TV suit la même logique, avec toutefois des restrictions fonctionnelles. Accessible à tous, elle propose plus de 170 chaînes, mais sans certaines grandes chaînes comme celles du groupe TF1, et sans accès aux enregistrements ou à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct et Start Over) sur les chaînes de France TV (idem sur Free TV+ s’agissant de cette dernière restriction). Le partage d’identifiants reste techniquement possible, mais l’intérêt est plus limité. Dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs préféreront disposer de leur propre compte gratuit pour un usage quotidien, le partage intervenant surtout dans des cas ponctuels , accès rapide, test du service ou dépannage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox