L’expérience myCANAL débarque sur la Playstation 5

La console nouvelle génération de Sony très attendue par les utilisateurs est disponible en France depuis ce jeudi 19 novembre. A cette occasion Canal+ a annoncé la disponibilité de myCANAL sur PlayStation 5.

Canal+ a présenté une nouvelle version de myCANAL début novembre, et avait annoncé cette mise à jour pour la PS5 dès son lancement. Le jour J est arrivé, la nouvelle pépite de Sony dans le domaine des consoles est officiellement disponible en France. Victime de son succès, il peut s’avérer très compliqué de s’en procurer une, à l’heure ou ces lignes sont écrites.

L’assistance Canal+ a publié sur son site un post détaillant l’application myCANAL sur PS5. Depuis la nouvelle console de Sony, profitez de l’expérience personnalisée qu’offre myCANAL. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme : la gestion de profils, le contrôle du direct, la création d’une playlist, les programmes en live et “à la demande”, les recommandations, la possibilité de passer le générique. Pour les amateurs de sports, le mode expert permet d’avoir une vision en temps réel sur les statistiques du match, la composition des équipes, le classement du tournoi ou encore les temps forts. Ce mode est disponible pour le foot, le rugby, la Formule 1, le golf et la Moto GP. Il est bon de noté que l’application myCANAL sur PS5 propose le dolby 5.1 ainsi que la 4K en live sur les chaînes Canal+ 4K-UHD et Canal Événement 4K-UHD. L’assistance précise que la 4K est à venir sur le service à la demande.

L’application myCANAL sur PlayStation 5 s’adresse à tous les abonnés Canal+, – de 26 ans, Canal+Series et TV by Canal/Famille by Canal qu’il y ait un engagement ou non.