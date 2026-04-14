Coup de tonnerre pour le satellite : Amazon rafle un accord avec Apple et vos iPhone au nez de Starlink

Amazon accélère dans la course à l’Internet par satellite avec un rachat qui est tout sauf anodin.

En mettant la main sur Globalstar pour plus de 11 milliards de dollars, le géant américain renforce considérablement son projet Amazon Leo… tout en récupérant au passage un partenariat stratégique avec Apple. Derrière cette acquisition, Amazon ne cherche pas seulement à grossir. Le groupe comble surtout un manque clé face à Starlink : la capacité à connecter directement des appareils grand public.

Avec Globalstar, Amazon met la main sur une infrastructure déjà opérationnelle, notamment utilisée pour les fonctions satellites des iPhone et de l’Apple Watch. Cela permet d’intégrer rapidement des services “direct-to-device”, c’est-à-dire sans antenne intermédiaire. Un atout stratégique pour rivaliser plus efficacement sur ce marché en pleine explosion. Pour les utilisateurs Apple, rien ne change… du moins pour l’instant. Amazon et Globalstar ont confirmé que les services existants continueront de fonctionner normalement.

Les fonctions déjà proposées restent donc assurées, à savoir les SOS d’urgence par satellite, l’envoi de messages hors réseau, le partage de position ou l’assistance routière. Apple sécurise ainsi l’essentiel : la continuité d’un service désormais intégré à son écosystème. De son côté, Amazon ne cache pas son ambition d’aller plus loin, en collaborant avec la firme de Cupertino sur de futurs usages, cette fois en s’appuyant sur une constellation élargie.

Ce rachat donne un sérieux coup d’accélérateur à Amazon Leo. Jusqu’ici, le projet accusait un certain retard face à Starlink, notamment sur les usages grand public. Avec Globalstar, Amazon gagne une constellation déjà déployée, une expertise opérationnelle et un accès direct à des millions d’appareils compatibles.

En clair, le groupe ne part plus de zéro sur le segment le plus stratégique : celui de la connectivité mobile par satellite. Un point reste en suspens : la monétisation. Apple propose aujourd’hui ces fonctions gratuitement pour une durée limitée après l’achat d’un appareil, sans jamais avoir réellement fixé de tarif public. L’arrivée d’Amazon dans l’équation pourrait changer la donne. Un abonnement dédié aux services satellites n’est plus à exclure, même si la question est sensible. Faire payer des fonctionnalités liées à la sécurité, comme le SOS d’urgence, reste un exercice délicat.

Avec cette opération, Amazon ne se contente pas de rattraper son retard. Il s’invite directement dans la relation entre Apple et ses utilisateurs, tout en posant les bases d’un écosystème satellitaire plus large. Face à Starlink et aux autres acteurs du secteur, la bataille ne se jouera plus seulement dans l’espace… mais aussi dans nos poches.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox