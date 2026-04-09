Déjà 2 ans d’attente pour le Super Player Freebox : beaucoup d’abonnés Free n’y croient plus avant longtemps

Quand pensez-vous que Free lancera enfin son nouveau Player Freebox ? La question vous a été posée fin février. Et les résultats sont sans appel : loin d’imaginer une sortie imminente, une large partie des participants anticipe désormais un lancement bien plus lointain… au-delà de 2026.

Alors que Free entretient le mystère depuis plus de deux ans autour de son futur Player, l’impatience laisse peu à peu place à une forme de résignation chez les abonnés. Univers Freebox a relancé le débat fin février à travers un nouveau sondage, invitant sa communauté à se prononcer sur une question simple mais révélatrice : quand ce fameux boîtier verra-t-il enfin le jour ? Le verdict est sans appel. Sur 2 652 participants, une majorité nette estime désormais que le lancement n’est pas pour bientôt. Dans le détail, 51 % des votants pensent qu’il arrivera après 2026. Un signal fort qui traduit une perte de confiance progressive dans les délais de lancement des produits de Free, la Freebox Delta avait notamment eu beaucoup de retard. En octobre 2025, Free nous avait indiqué un lancement dans les mois à venir sans en dire davantage.

Derrière ce scénario pessimiste, les projections restent dispersées puisque 15 % des répondants tablent sur une sortie en fin d’année 2026, tandis que 12 % misent sur le deuxième trimestre. La rentrée 2026 séduit 11 % des participants, et seuls 10 % espéraient une arrivée rapide, dès la fin du premier trimestre, ce n’est donc pas le cas. Ce glissement des espoirs sur la date de sortie intervient dans un contexte particulier. Lors du lancement de la Freebox Ultra début 2024, Xavier Niel évoquait déjà ce futur Player dont il espérait à la base un lancement en avril de la même année tout en admettant que Free serait très en retard. Deux ans plus tard, malgré quelques confirmations sur une intégration complète en software et hardware et quelques indices techniques décelés notamment autour d’un boîtier très puissant sous Android 14, le projet reste opaque.

Dans le même temps, la concurrence avance. Bouygues Telecom a récemment dégainé un player intégrant de l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité d’image, prenant de vitesse Free sur le terrain de l’innovation visible. De quoi renforcer le sentiment que l’opérateur prend son temps, quitte à laisser filer l’effet d’attente. Reste que cette stratégie pourrait être volontaire. Free semble privilégier une approche maîtrisée, visant à proposer une expérience réellement différenciante plutôt qu’un simple rafraîchissement technique. Mais à mesure que les mois passent, la promesse initiale se transforme en pari : celui de ne pas décevoir après une attente devenue considérable.

Lors de la présentation des résultats annuels d’Iliad fin mars, Nicolas Thomas, directeur général de Free, a laissé entrevoir une année riche en nouveautés pour Free en indiquant notamment : “On a plein d’innovations dans les cartons”. L’opérateur a la semaine suivante lancé Free Max, le tout premier forfait mobile avec data illimitée en France mais aussi à l’étranger dans plus de 135 destinations, espérons que la prochaine innovation à voir le jour, soit ce nouveau boîtier TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox