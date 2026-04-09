Bouygues Telecom lance sa Bbox Pro Pulse chez La Poste Mobile

Bouygues Telecom s’appuie sur La Poste pour séduire les professionnels.

Bouygues Telecom et La Poste renforcent leur partenariat avec une nouvelle offre dédiée aux entreprises. Baptisée Bbox Pro Pulse, cette solution vise à répondre aux besoins croissants des professionnels en matière de connectivité, de sécurité et d’accompagnement.

Avec cette nouvelle offre, les deux partenaires ciblent en priorité les petites entreprises, de plus en plus dépendantes d’une connexion internet fiable et performante. Pour cela, Bouygues fournit ainsi sa dernière Bbox évolutive lancée en fin d’année dernière. Cette dernière propose ainsi le WiFi 7 tri-bandes, débits fibre symétriques jusqu’à 2 Gb/s, extensibles à 8 Gb/s via une option XGSPON qui sera proposée courant 2026, un système de secours avec bascule automatique en 4G en cas de panne et un standard téléphonique professionnel intégré

Au-delà de la connectivité, la solution intègre plusieurs services dédiés aux usages professionnels :

VPN nomade pour le travail à distance

navigation sécurisée

assistance technique 24/7

accompagnement personnalisé avec un chef de projet dédié

Ce lancement s’appuie fortement sur le réseau physique de La Poste. Avec près de 6 500 bureaux répartis sur le territoire, l’entreprise devient un canal de distribution majeur pour les offres fixes de Bouygues Telecom. Ce maillage territorial permet d’accompagner au plus près les professionnels, notamment dans un contexte de transition avec la fermeture progressive du réseau cuivre. La Bbox Pro Pulse est proposée à 44,99 euros par mois, soit 5€ moins cher que lors du lancement chez Bouygues. Une offre promotionnelle permet également de bénéficier de deux mois offerts ainsi que des frais d’accès gratuits pour tous les clients professionnels de la Poste Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox