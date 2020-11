Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #145

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Se mettre à dos la conchyliculture française mardi avant de se la mettre dans la poche samedi, Bouygues Telecom a rapidement fait oublier sa petite maladresse dans sa pub de Noël. Une bourriche d’huîtres achetée, une coque de smartphone offerte sans oublier un rebranding temporaire en “Bhuîtres Telecom” et le tour est joué !

Un peu trop tôt pour la mettre au placard non ? En vitrine d’abord…

Apple a la notion du temps, revenez dans 78 519 ans pour profiter du système MacOS.

Réinstaller le système sur un vieil iMac et apprécier le sens de la précision légendaire d’@Apple.. Bon, ben je vais boire l’apéro et je reviens dans 78 519 ans. Et 3 minutes. pic.twitter.com/XKS45buQQq Daarjeeling (@Daarjeeling) November 11, 2020

Quelques semaines avant l’arrivée de Free Mobile en 2012… Mais qu’en sera t-il pour les offres 5G ?

Juste un petit problème d’affichage sur le site de Free Mobile, les débits de la 5G de l’opérateur ne sont pas encore disponibles, le réseau n’étant pas encore ouvert ! Il s’agit des débits 4G++, la 5G serait bien faible sinon…