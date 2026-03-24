Free : “il n’y a pas de nécessité pour nous de passer de quatre à trois opérateurs”

À l’heure où les discussions autour d’un rachat de SFR se poursuivent, Iliad affiche une position claire : la consolidation du marché paraît inévitable, mais elle ne conditionne en rien sa trajectoire.

Rester à quatre n’empêchera pas Free de poursuivre son développement. En marge de la présentation des résultats annuels d’Iliad ce 24 mars, son directeur général, Thomas Reynaud est revenu auprès des Echos sur le dossier brûlant de la consolidation du marché français des télécoms.

Interrogé sur une nouvelle offre du trio Orange, Iliad et Bouygues Telecom très attendue pour le rachat de SFR, le numéro 2 de la maison mère de Free a préféré botter en touche, soumis au secret des négociations. Il indique toutefois percevoir le marché tricolore comme un environnement “parmi les plus exigeants au monde”, marqué par une forte pression réglementaire et concurrentielle. Dans ce contexte, la consolidation apparaît selon lui “assez inévitable à moyen terme”, même si les discussions en cours restent entourées d’incertitudes, tant sur leur calendrier que sur leurs modalités. Pour l’heure, Iliad préfère mettre en exergue la complexité industrielle d’une telle opération, rappelant que l’intégration de réseaux, de systèmes d’information et de millions d’abonnés ne peut être assimilée à une simple fusion de services.

Pour autant, Iliad ne fait pas de ce scénario une condition de sa croissance. “Ce n’est pas une fin en soi”, insiste Thomas Reynaud, qui y voit avant tout une opportunité d’accélération plutôt qu’une nécessité : “Pour nous, ce serait une opportunité d’accélérer, de faire grandir le modèle Free et d’investir encore davantage dans les réseaux, le cloud et l’IA. Mais il n’y a pas de nécessité pour nous de passer de quatre à trois opérateurs. Le groupe Iliad continuera à croître, avec ou sans consolidation”.

Au-delà de la France, Iliad confirme enfin ses ambitions européennes. Fort de ses 52 millions d’abonnés en Europe, le groupe entend continuer à se renforcer à l’international, à l’image de ses récentes opérations dans la fibre en Pologne. Sa stratégie reste donc inchangée : participer à la consolidation du secteur, “avec discipline et sans nous précipiter”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox