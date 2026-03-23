Amazon prépare son retour surprise sur le mobile avec un smartphone pas comme les autres

Plus de dix ans après l’échec du Fire Phone, Amazon prépare son retour sur le marché des smartphones. Le géant américain travaille sur une expérience pilotée par l’IA.

Un come-back que l’on n’attendait pas. Selon des informations exclusives de Reuters, Amazon travaille en interne sur un nouveau smartphone, plus d’une décennie après l’échec retentissant du Fire Phone. Ce projet, baptisé en interne « Transformer », serait encore en développement et pourrait toutefois être abandonné en fonction des arbitrages stratégiques.

L’ambition affichée serait de concevoir un appareil centré sur la personnalisation et l’IA, capable de s’intégrer étroitement à Alexa. Le smartphone servirait ainsi de point d’entrée permanent vers l’écosystème du groupe, facilitant les achats, l’accès à Prime Video ou encore la consommation de contenus et services partenaires. Contrairement aux modèles classiques dominés par les applications, Amazon envisagerait donc une expérience largement pilotée par l’IA, pouvant à terme réduire la dépendance aux app stores traditionnels. Le projet est piloté par l’équipe ZeroOne, une entité interne dédiée aux produits « de rupture », dirigée par J Allard, ancien de Microsoft.

Plusieurs pistes sont explorées, dont un smartphone classique mais aussi un modèle minimaliste inspiré du Light Phone, avec des fonctionnalités limitées pour répondre à la problématique de l’addiction aux écrans. Une approche qui pourrait positionner l’appareil comme un second téléphone, en complément des iPhone ou des modèles Samsung. Ce retour s’inscrit dans un contexte particulièrement concurrentiel où Apple et Samsung dominent toujours largement le marché mondial, tandis que l’ensemble du secteur amorce un virage vers des appareils intégrant nativement l’intelligence artificielle. Amazon devra donc proposer un appareil suffisamment différenciant pour convaincre des utilisateurs déjà fortement ancrés dans leurs écosystèmes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox