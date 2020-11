Free vante les performances fibre et Wi-Fi de la Freebox Pop dans une nouvelle campagne publicitaire

Free continue de vanter les mérites de son dernier bébé, la Freebox Pop présentée en grande pompe en juillet 2020. L’opérateur lance une nouvelle campagne publicitaire.

Confinement ou pas, Free compte bien assurer une certaine visibilité à sa nouvelle box. L’opérateur de Xavier Niel a ainsi lancé une nouvelle campagne de publicité sur le mobilier urbain à base d’affiches 4 x 3 mettant en avant les performances fibre optique (jusqu’à 2,5 Gbit/s partagés) et les performances Wi-Fi (grâce au répéteur Wi-Fi inclus) de la Freebox Pop. “La fibre ultra rapide est disponible chez vous”, indique un premier panneau, tandis que le second, un peu plus loin, annonce un “Wi-Fi rapide partout dans votre maison”. Une connexion très haut débit, mais pas sans une connexion sans-fil performante pour en profiter sur tous les appareils de la maison.

Dans une précédente campagne, Free utilisait les éloges autour de son dernier bébé, la meilleure des pubs. “La Freebox Pop est séduisante” (Journal du geek), “Une petite box survitaminée” (Numerama) ou “Une petite révolution” (INpact Hardware) pouvait-on ainsi lire sur les habillages publicitaires pour promouvoir la nouvelle box.