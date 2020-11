Free échange avec ses abonnés, est-ce suffisant ? Oqee sur Freebox Pop, un vrai flop ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free s’excuse pour la panne d’Oqee, certains ne décolèrent pas

Il y a quelques jours, une panne générale de l’interface TV a empêché les abonnés Freebox Pop d’accéder à leurs chaînes. Si Free a fait son mea culpa, avec un cadeau en prime, certains abonnés ne décolèrent pas et préfèrent même myCanal à l’interface intelligente développée par Free, avec des fonctionnalités mieux optimisées selon eux.

Mais ne condamnons pas encore Oqee. MiniSeb pour sa part rappelle que l’interface est encore bien jeune comparée à celle de la filiale de Vivendi. Pas de quoi justifier les bugs rencontrés, mais au moins de relativiser un petit peu.

Le club Freenautes est-il un bon moyen de communiquer avec les abonnés ?

Free va lancer son club Freenaute pour échanger avec ses abonnés Freebox Pop, afin que ces derniers puissent partager leur expérience utilisateur. Une initiative qui est globalement assez saluée, mais qui pourrait ne pas être suffisante pour rassurer les Freenautes mécontents.

Les abonnés tentent d’expliquer le retard de livraison des Freebox Delta + Pop

L’offre haut de gamme de Free sera bien livrée à ses abonnés, mais Free ne peut plus assurer de délais maximums. De quoi faire enrager certains, qui attendent leur box depuis plusieurs mois, mais serait-ce finalement un problème assez répandu dans la tech ? On sait que le problème vient de la production des Server Delta, qui n’arrive pas à suivre le rythme de commande. Et les problèmes d’approvisionnements sont monnaies courantes dans le milieu.

Si Oqee arrive sur d’autres supports, à quoi bon avoir le player Pop ?

Une nouvelle équipe est en train d’être montée pour déployer l’interface intelligente de la Freebox Pop sur d’autres supports, y compris sur des TV connectées. La question que les Freenautes se posent est alors assez évidente : à quoi va me servir le player ?

Cependant, certains s’inquiètent de voir que Free recrute seulement maintenant pour accomplir cet objectif. Il faudra sans doute attendre…

Et face aux éternels insatisfaits et critiqueurs, BobLEdébirocleur et Mister B2 poussent un coup de gueule.

Le possible accord de mutualisation entre Free et Orange sur la 5G fait débat

Orange est très ouvert à une mutualisation des réseaux Free et Orange pour la nouvelle génération de téléphonie mobile. Si les opérateurs n’ont pas encore trouvé d’accord, un mariage est en vue. Du côté des Freenautes, les avis sont plutôt partagés.

Certains considèrent en effet que Free doit “voler de ses propres ailes” et ne pas se reposer sur un gros poisson, avec un accord qui pourrait restreindre ses ambitions. A voir, si accord il y a, les conditions qui seront appliquées.