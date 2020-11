Free, Orange, SFR, Bouygues : dans quelle grande ville votre opérateur est-il le plus performant ?

nPerf lève le voile aujourd’hui sur son baromètre des performances mobiles consacré aux 15 plus grandes agglomérations de France.

Dans quelle grande ville mon opérateur propose les meilleurs débits ? Pour répondre à cette question, nPerf a regroupé plus de 330 000 tests, réalisés de janvier à octobre 2020, de ses utilisateurs pour dresser un bilan de la performance des réseaux d’Orange, Free, Bouygues et SFR dans le Top 15 les agglomérations de plus de 400 000 habitants, toutes technologies confondues.

Alors comment ça marche ? nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, de navigation et de streaming vidéo via son application disponible sur Android, iOS et Windows Phone. Chacun est ainsi libre d’utiliser cette application pour mesurer la qualité de sa connexion mobile. L’ensemble des utilisateurs de l’application nPerf forme le panel de cette étude. Celle-ci repose sur les dizaines de milliers de tests effectués chaque mois exclusivement par les clients finaux des opérateurs utilisant des terminaux compatibles 4G, ce qui en fait l’étude « crowdsourcing » avec le panel le plus étendu en France. Pour rappel, nPerf testes différents critères (latence, débits etc.) pour établir un score global, sous forme de nPoints.

Nombre de tests réalisés par la communauté nPerf de janvier à octobre 2020 inclus

Orange toujours en tête, l’itinérance tire Free Mobile vers le bas

Les abonnés de l’opérateur historique continuent de profiter des meilleures performances de l’internet mobile dans toutes les villes, exception faite de Nice-Cannes-Antibes, où SFR est premier en terme de score nPerf, et à Nantes où ce dernier dépasse de peu orange en débit descendant moyen.

Du côté de Free Mobile, en matière de performances de l’internet mobile au global, l’opérateur se classe dernier dans la majorité des agglomérations, mais conserve sa deuxième place à Lille, tout comme l’année dernière.

Et en terme de débit, si l’opérateur de Xavier Niel réussit à décrocher la 2e place derrière Orange à Lille, Avignon et Lens-Drouai et évite de peu la dernière place à Nice et Toulon, il reste toujours impacté par l’itinérance Orange, bien que les abonnés Free Mobile accrochent aujourd’hui la majorité du temps le réseau propre 3G et 4G.

Nperf nous rappelle “nos publications ont pour objectif de retranscrire l’expérience client, donc oui, les tests en itinérance sont inclus (sauf évidemment pour le zoom 4G only puisqu’il n’y a pas d’itinérance chez Free en 4G).” On peut regretter l’absence d’une séparation des technologies 2G/3G et 4G qui aurait pu donner une vision plus précise des débits proposés. Avec la prolongation de l’accord d’itinérance entre l’opérateur historique et celui de Xavier Niel, il faudra encore attendre fin 2022 avant d’avoir une idée réelle des performances du réseau propre de Free Mobile.

Lille fait une ascension fulgurante, Paris et Marseille toujours à la traîne

“Comme l’an passé, tous opérateurs confondus, c’est Strasbourg qui remporte le grand chelem ! Les habitants de cette agglomération ont en effet bénéficié depuis début 2020 d’un excellent débit descendant de 66 Mb/s ainsi d’une très bonne qualité de navigation web et de streaming, ce qui hisse finalement la ville en première place des scores nPerf du TOP15. ” indique le nouveau baromètre. Viennent ensuite Lille et Rouen se plaçant sur le podium. Une belle remontée pour la capitale des Flandres, à la huitième place l’année dernière. En dernière position se trouve la ville d’Avignon. A noter que les trois plus grosses agglomérations, à savoir Paris, Lyon et Marseille sont loin de bénéficier des meilleures débits.

Méthodologie tests de débits

L’objectif du test de débit nPerf est de mesurer la capacité maximale de la connexion en termes de débit et de latence. Pour y parvenir, ont été établies simultanément plusieurs connexions afin de saturer la bande passante pour la mesurer avec précision. “Les mesures de débit reflètent ainsi les capacités maximales de la connexion. Ce débit peut ne pas être représentatif de l’expérience utilisateur ressentie lors d’une utilisation normale d’Internet car il est mesuré uniquement sur les serveurs nPerf. L’expérience utilisateur sera, elle, mesurée par les tests de qualité de service (QoS)”, précise le baromètre.