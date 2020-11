Un MVNO populaire va proposer la VoLTE à ses abonnés avant Free Mobile, mais aussi la VoWiFi

NRJ Mobile prévoit de lancer la voix sur 4G et la VoWiFi à la fin du mois à destination de ses abonnés.

Disponible chez Orange, SFR, Bouygues et plusieurs MVNO comme La Poste Mobile et Réglo Mobile, la VoLTE va débarquer chez NRJ Mobile. “La sortie a été reportée vers la fin du mois de novembre, mais nous n’avons pas encore de date définitive”, informe la marque d’Euro-Information Telecom dont le rachat par Bouygues Telecom doit être acté prochainement. Et ce n’est pas tout puisque l’opérateur virtuel prévoit de faire une pierre deux coups en activant également la VoWiFi.

Ces deux technologies seront en revanche “incompatibles avec les offres prépayées, forfaits bloqués rechargeables, Data only”, annonce le MVNO. A noter que ces options seront disponibles uniquement sur les réseaux d’SFR et de Bouygues Telecom bien que NRJ Mobile opère aussi sur le réseau d’Orange.

Free Mobile, le retardataire

Attendue de pied ferme par les abonnés, la VoLTE est toujours aux abonnés absents chez Free Mobile. L’opérateur de Xavier Niel travaille actuellement sur son arrivée. Son lancement est prévu à la fin de l’année au moment du lancement de la 5G, si tout va bien. S’agissant de la VoWiFi, c’est le silence radio, l’opérateur ne compte pas la proposer pour le moment. En 2018, Xavier Niel n’a d’ailleurs pas caché ses doutes autour de cette technologie : ” Je ne suis pas certain que l’on en fasse un jour”.

La VoLTE et VoWiFi, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Aussi, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.

De son côté, la VoWiFi permet de passer des appels téléphoniques en WiFi et ce même sans réseau cellulaire. Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.