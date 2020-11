Orange annonce 100% de son réseau mobile en 4G à la fin de l’année

Stéphane Richard, PDG d’Orange est confiant quant à la migration de ses sites 3G vers la 4G. L’opérateur historique vise ainsi 100% de 4G avant la fin de l’année.

Orange veut prendre de l’avance et annonce un réseau en 4G à la fin de l’année 2020. “Les 25 000 sites d’Orange en France seront entièrement 4G” affirme son président. Il reste encore du travail, mais avec une légère accélération de la cadence, l’opérateur devrait peut raisonnablement envisager cet objectif.

D’après l’Arcep, l’opérateur disposait en juin 2020 de la 4G sur 90% de ses sites mobiles. Soit 22 611 sites sur un total de 25 226 équipés, et donc un peu moins de trois mille sites 3G encore à migrer.

Lors du deuxième trimestre, Orange a migré 800 sites. Ainsi, en doublant le rythme de migration jusqu’à la fin de l’année, l’opérateur historique pourrait en effet se targuer d’un réseau 100% 4G.

De quoi ainsi prendre deux ans d’avance sur l’un des objectifs du New Deal Mobile, qui prévoyait 75% des sites 4G pour tous les opérateurs en 2020 et 100% fin 2022. Stéphane Richard explique également qu’Orange investit “entre 500 et 600 millions d’euros par an” dans son réseau mobile depuis le lancement de la 4G.

Les autres opérateurs sont également proches de cet objectif. En juin dernier, il restait à Free Mobile environ 1300 sites à migrer en 4G. SFR quant à lui comptabilise 89% de sites 4G et Bouygues 91%. Ce dernier avait d’ailleurs annoncé, en juin 2019 : “tous nos sites deviendront 4G d’ici à fin 2020, hormis 25% de zones blanches pour lesquelles le planning réglementaire est à fin 2022”. Un réseau mobile 100% 4G en début d’année prochaine semble donc envisageable, même si les opérateurs auront également fort à faire avec le déploiement de leur tout nouveau réseau 5G, pour lequel l’Arcep donnera le feu vert le 18 novembre prochain, avec un allumage entre le 20 et le 30 novembre.

Source : BFM Business