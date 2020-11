Fort rebond du marché du mobile en France grâce aux forfaits d’Orange, Free, SFR et Bouygues mais aussi des MVNO

L’Arcep lève le voile sur son observatoire du marché mobile pour le 3e troisième 2020. Après un premier semestre en repli, le nombre de cartes SIM s’accroît à nouveau significativement.

L’année 2020 devrait se terminer mieux qu’elle n’a commencé pour le marché du mobile en France. En baisse depuis le début de l’année, les cartes SIM en circulation hors MtoM atteignent 77,6 millions au 30 septembre 2020 soit un gain de 560 000 en trois mois. Cette croissance reste toutefois largement en deçà du niveau constaté un an auparavant (+845 000 cartes SIM au cours du troisième trimestre 2019). Le segment post-payé, à savoir les abonnements mobiles, représente aujourd’hui 9 cartes sur 10. Le prépayé poursuit quant à lui sa baisse avec 50 000 cartes en moins, et ce après une forte chute observée au printemps lors du confinement, avec la perte de 500 000 cartes lors du deuxième trimestre.

Entre le 30 juin et fin septembre, plus de la moitié de la croissance en métropole a été réalisée par Orange, Free, SFR et Bouygues, avec 317 000 cartes activées sur le trimestre. Les MVNO continuent eux aussi de séduire avec 259.000 unités supplémentaires dont 130 000 nouveaux forfaits.

“Le nombre de numéros conservés lors d’un changement d’opérateur soit 1,5 million au troisième trimestre, tend à se stabiliser (-1,7% en un an), après un recul de près de 20% le trimestre précédent”, constate par ailleurs le régulateur. Au 30 septembre, 49,2 millions de forfaits sans engagement étaient alors recensés.

En Outre-mer, “la croissance du parc post-payé (+30 000 cartes) ne compense pas le recul du nombre de cartes prépayées, qui s’est accentué depuis le début de l’année 2020, au rythme d’environ -40 000 cartes par trimestre”, précise enfin l’Arcep.