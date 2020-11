Offrez-vous Xavier Niel pour la bonne cause

Une rencontre pour une bonne action

Ils s’appellent Xavier Niel, mais aussi François Hollande, Renzo Piano, Daniel Auteuil, Anne Hidalgo, Stella McCartney, Plantu, Jack Lang, Juliette Binoche, Gilles Bouleau ou encore Gauthier Capuçon… et tous se mobilisent pour la Fondation GoodPlanet et vous proposent des expériences inédites et des moments privilégiés avec eux.

Pour sa 3ème édition, du samedi 28 novembre au dimanche 6décembre 2020, plus de 100 amis de Yann Arthus-Bertrand se mobilisent au profit de sa Fondation, à l’occasion d’une vente aux enchères en ligne unique par son ampleur et sa diversité. Plus de 100 rencontres inédites et expériences uniques Au profit de la Fondation GoodPlanet

Tous les bénéfices de cette vente contribueront au maintien de la gratuité de la Fondation GoodPlanet et de ses expositions, et permettront de développer de nouveaux projets de sensibilisation à l’écologie et à la solidarité à destination du public. « Je suis sincèrement touché par l’engagement de toutes ces personnes qui soutiennent la Fondation GoodPlanet et qui ont répondu présentes. Parce qu’ils sont conscients de l’urgence d’agir et de tout faire pour sauver ce qui peut l’être dans un contexte si particulier, ils m’ont cette année proposé des expériences vraiment uniques. » a expliqué Yann Arthus-Bertrand

Avec Drouot Digital et le soutien de Christie’s, il sera possible d’enchérir et de suivre la vente aux enchères en direct et dans le monde entier. Vous pouvez bénéficiez d’une réduction d’impôt sur votre revenu à hauteur de 66% (particulier) et de 60% (entreprises)