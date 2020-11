La nouvelle zapette virtuelle “Télécommande Freebox” se met à jour

Lancée en avril dernier sur Android et fraîchement débarquée sur iPhone et IPad, l’app “Télécommande Freebox” passe en version 1.1.0 sur l’OS de Google.

Simple, pratique, complète et gratuite, “Télécommande Freebox” fait partie des applications de zapette virtuelle utiles en cas de perte ou de destruction de la télécommande de sa Freebox mais aussi quand on est à court de piles en plein confinement par exemple.

Pour les utilisateurs sur Android, une nouvelle version de l’application est à présent disponible. Un nouveau mécanisme de mise à jour de la liste des chaines a été intégré. Plusieurs problèmes mineurs ont également été corrigés. Seul bémol, la présence de publicités avec la nécessité de s’abonner pour les supprimer.

Ayant déjà fait l’objet d’un test par notre rédaction, l’application est compatible avec les Freebox V5, Crystal, Révolution, One et Delta. Les Freebox mini 4K et Freebox Pop sont “non supportées pour le moment”, a indiqué le développeur.

L’app nécessite que votre smartphone soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côtés fonctionnalités, figurent des boutons pour afficher le clavier virtuel ou utiliser la commande vocale, un guide des chaînes, ou encore une possibilité d’avoir ou non des retours haptiques (vibrations).