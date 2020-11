Google Stadia en 4G c’est désormais possible mais en 720p

La 4G sur Google Stadia se profilait depuis cet été, la mise à jour est désormais disponible.

Jusqu’à maintenant il n’était pas possible de jouer sur la plateforme streaming de jeux vidéo de Google autrement qu’avec une connexion Wi-Fi. Ce n’est plus une obligation, il est désormais possible de passer par votre connexion 4G pour jouer depuis votre mobile. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les paramètres, onglet performances et activer l’utilisation des données mobiles. Il est d’ailleurs précisé que lorsque vous jouez via les données mobiles, la résolution sera limitée à 720p. Google annonce une consommation de 2.7 Go de données par heure. Bien évidemment cette fonctionnalité s’adresse plutôt aux utilisateurs possédant un forfait avec une enveloppe data conséquente. Avec l’arrivée de la 5G, les utilisateurs de Stadia pourront espérer élever la résolution à 1080p.

Pour vous confirmer que vous êtes bien connecté sur la 4G, lors du lancement des jeux, l’icône d’une antenne relais remplacera l’icône habituel.

À l’heure où le reconfinement intervient dans plusieurs pays, ce n’est malgré tout surement pas le bon moment pour proposer une fonctionnalité utilisant la connexion 4G à outrance.

Source : JDG