Le saviez-vous : ces services officiels de Free permettent aux abonnés Freebox de repérer et bloquer les intrus sur leur WiFi

Tous les abonnés Freebox disposent d’outils intégrés pour savoir précisément quels appareils utilisent leur connexion Wi-Fi, suivre leur activité et, si nécessaire, leur couper l’accès en quelques clics. Ils disposent désormais pour ce faire de l’application unifiée Free tout en conservant la possibilité d’utiliser Freebox Connect s’ils le souhaitent. Sans oublier Freebox OS.

Pour garder le contrôle sur les appareils connectés à leur Wi-Fi, Free a fait évoluer ses outils. La gestion du réseau domestique est maintenant intégrée à la nouvelle application Free, qui regroupe à la fois les fonctionnalités de Freebox Connect et celles de l’Espace Abonné. Une centralisation pensée pour simplifier les usages, sans supprimer les solutions existantes.

Une gestion du Wi-Fi intégrée à la nouvelle application Free

Depuis l’application Free, les abonnés Freebox peuvent consulter la liste des appareils connectés ou récemment connectés à leur réseau Wi-Fi, identifier chaque équipement et accéder à de nombreuses informations techniques : qualité du signal, adresses réseau, type d’appareil ou encore historique de connexion.

Il est également possible de bloquer un appareil en un clic, de surveiller l’activité du réseau en temps réel et de définir des règles d’accès, notamment pour autoriser ou restreindre l’utilisation du Wi-Fi selon les besoins du foyer. L’objectif est clair : offrir un point d’entrée unique pour piloter à la fois sa Freebox, son Wi-Fi et son abonnement.

Pour autant, Free n’impose pas ce changement. L’application Freebox Connect reste pleinement fonctionnelle et disponible sur Android et iOS pour les abonnés qui préfèrent conserver une application dédiée exclusivement à la gestion du Wi-Fi.

En ouvrant l’onglet « Appareils », l’abonné accède à la liste complète des équipements connectés ou récemment connectés au Wi-Fi de la Freebox. Chaque appareil est détaillé : puissance du signal Wi-Fi, adresses MAC, IPv4 et IPv6, date de première connexion, type d’équipement (smartphone, ordinateur, console, imprimante, etc.). Il est également possible de renommer les appareils pour les identifier plus facilement.

Freebox OS, toujours accessible depuis un navigateur

Enfin, pour les utilisateurs avancés, Freebox OS demeure accessible depuis un navigateur web à l’adresse mafreebox.freebox.fr. Cette interface offre un niveau de détail plus poussé sur les périphériques réseau et reste une référence pour les réglages les plus techniques.

En cliquant sur « Périphériques réseau », l’abonné visualise tous les appareils actuellement connectés, ainsi que ceux qui l’ont été par le passé. Chaque équipement peut être personnalisé (nom, icône, type), et l’interface se met à jour automatiquement à chaque nouvelle connexion. En accédant aux propriétés d’un appareil, l’onglet « Connectivité » permet de consulter son activité détaillée sur le réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox