Free : incident en cours sur une partie du réseau de l’opérateur, plus de 200 DSLAM impactés

Depuis environ midi, une partie du réseau fixe Free est hors service. Selon Free-reseau.fr, 202 DSLAMs ne sont plus actuellement joignables.

Ces incidents sont localisés en Normandie (Seine-Maritime) mais aussi dans Les Hauts-de-France ( Somme). Les abonnés concernés n’ont plus de connexion et n’ont donc plus accès aux différents services de la Freebox. Le réseau Free Mobile peut également être impacté par cet incident sur les zones concernées.

Pour le moment, il n’y a pas d’information concernant la cause du problème ni le délai de rétablissement des services, mais pour ce genre d’incident très localisé, la résolution est généralement rapide. Il s’agit sans doute d’une rupture de fibre.

Liste des DSLAM actuellement injoignables

sot53-1 mbl72-1 6bq76-2 6bv76-1 6py76-1 6tg76-1 anc76-1 arq76-1 aum76-1 bac76-1 bdu76-1 beb76-1 bev76-1 bng76-1 cnb76-1 cne76-1 cri76-2 csm76-1 die76-4 die76-5 die76-6 dou76-1 env76-1 epr76-1 ett76-1 euh76-2 euh76-3 fec76-1 fec76-2 fec76-4 fld76-1 gnn76-1 goc76-1 god76-1 god76-3 hec76-1 hs376-1 jdb76-1 lgv76-1 log76-1 lsc76-1 lun76-1 mlg76-1 mre76-1 ndn76-1 nee76-1 nld76-1 nts76-1 off76-1 our76-1 sas76-2 sco76-1 sna76-1 squ76-2 thv76-1 tsa76-1 uvl76-1 vgv76-1 vlr76-1 vnt76-1 ypo76-1 2lr80-1 3cx80-1 6mn80-1 9bu80-1 a2y80-1 abb80-2 abb80-4 abb80-5 acv80-1 aev80-1 ain80-1 air80-2 ais80-1 amm80-1 amm80-10 amm80-7 amm80-8 amm80-9 amp80-1 amp80-3 amp80-4 amp80-5 amq80-1 amq80-3 amq80-5 ams80-1 ams80-3 ams80-5 ams80-6 amz80-1 aul80-2 b2m80-1 b2v80-1 b3f80-1 b3l80-1 b3u80-2 b4l80-1 b6t80-1 b7m80-1 bea80-1 ber80-1 bh580-1 blj80-1 boe80-2 boi80-1 bov80-1 bsb80-1 bvl80-1 cad80-1 cay80-1 cha80-2 cnt80-1 cor80-3 cry80-1 d8s80-2 da380-2 dbt80-2 ddv80-1 dm280-1 dne80-1 dol80-1 dop80-2 dou80-1 dre80-2 dva80-1 ebf80-1 esd80-1 f2u80-1 f9r80-1 feq80-1 fli80-1 fmz80-1 fty80-1 gam80-1 gfs80-1 hal80-1 har80-2 huu80-1 l1b80-1 l4f80-1 l4y80-1 lec80-1 lf780-1 lig80-2 ln280-2 lon80-2 luc80-1 lv580-1 m4p80-1 mac80-2 mat80-1 mh380-1 mme80-1 mnr80-1 mol80-1 mon80-2 mor80-1 mpn80-1 nao80-2 nbs80-2 nml80-1 nou80-1 ois80-2 p1h80-1 p2z80-1 p6r80-1 p7t80-1 pga80-1 pic80-1 pir80-2 poi80-2 por80-1 pu380-1 que80-1 qum80-1 quv80-1 rel80-1 rfl80-1 rmu80-1 rnv80-1 ros80-2 rue80-1 saa80-1 sai80-1 str80-2 sts80-1 stv80-1 su780-1 syf80-1 t3y80-1 til80-1 tvm80-1 v3r80-1 vah80-1 vib80-1 vim80-1 vrb80-1 vum80-2 wau80-1 woi80-3 yzx80-1