Ventes de smartphones : Xiaomi pique la troisième marche du podium à Apple

Rien ne semble empêcher sa progression. Xiaomi dépasse en effet Apple en volumes de ventes sur le marché des smartphones et se retrouve ainsi sur le podium aux côtés de Samsung et Huawei.

Ça joue des coudes sur le marché du smartphone. Les derniers chiffres de Canalys concernant les volumes de ventes dans le secteur au cours du troisième trimestre 2020 montrent en effet que le podium a changé. Apple n’y apparait plus, relégué en quatrième place avec 43,2 millions d’unités écoulés sur la période et 12,4 % de parts de marché. C’est Xiaomi qui s’est hissé à la troisième place avec 47,1 millions d’unités et 13,5 % du marché.

Les première et seconde places sont toujours occupées par Samsung et Huawei, avec respectivement 80,1 et 51,7 millions d’unités écoulées au cours des trois mois, pour 23 et 14,9 % du marché. La cinquième place revient à nouveau à Vivo, marque soeur d’Oppo, OnePlus et Realme au sein du groupe BBK Electronics, qui se lance d’ailleurs en Europe et notamment en France.

Les ventes mondiales en légère baisse, Huawei avec un boulet à la patte

Les chiffres de Canalys indiquent un marché du smartphone en légère baisse par rapport à l’année dernière. Au cours du troisième trimestre 2020, il s’est vendu 348 millions de smartphones, contre 352,4 millions à la même période en 2019. Soit un recul de 1 %.

Ils montrent aussi que Samsung, Xiaomi, Apple et Vivo ont progressé ou à peine baissé au cours des 12 derniers mois. Samsung, Xiaomi et Vivo ont vu leurs volumes de ventes augmenter de 2, 45 et 6 %, tandis qu’Apple a perdu 1 %. Quant à Huawei, toujours pénalisé par l’embargo américain le privant des services Google et lui mettant des bâtons dans les roues pour les composants, il a accusé une chute de 23 % sur un glissement de 12 mois.