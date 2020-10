Orange, Free, SFR et Bouygues : les boutiques des opérateurs restent ouvertes, mais pourquoi ?

Lors du premier confinement, Orange, Free, Bouygues et SFR avaient dû fermer leurs boutiques physiques. Durant le second, ils pourront les garder ouvertes. Explications.

Les quatre grands opérateurs l’ont indiqué tour à tour : leurs boutiques physiques resteront accessibles durant ce second confinement des Français, sur fond de reprise de l’épidémie de Covid-19.

“Nos boutiques restent ouvertes et nos conseillers prêts à vous accueillir en toute sécurité et dans le respect des gestes barrières”, a par exemple indiqué le directeur général d’Iliad, maison-mère de Free. Même son de cloche du côté de Bouygues Telecom, qui confirme l’ouverture des boutiques sur son site, mais également via un SMS envoyé directement à ses abonnés. “Nous continuons d’assurer le déploiement et la maintenance des réseaux 4G et Fibre, tout comme l’accueil du public dans les boutiques”, a assuré Gregory Rabuel, directeur général de SFR. “Nous préconiserons que les boutiques puissent rester ouvertes”, a déclaré pour sa part Fabienne Dulac, CEO d’Orange.

Mais pourquoi ?

En marge de la présentation des résultats financiers d’Orange, Fabienne Dulac a expliqué à l’AFP que “la situation n’est plus du tout la même”. Il faut en effet rappeler que c’est la pénurie de équipements de protection tels que les masques qui avait contraint à la fermeture des boutiques. Mais la CEO d’Orange rappelle aussi que la connectivité fait partie des besoins essentiels en ces temps de confinement. Une bonne connectivité est en effet nécessaire à l’heure où le télétravail est la règle et où l’enseignement à distance l’est pour les étudiants. Cela explique la présence des boutiques des opérateurs dans l’arrêté du 15 mars listant les commerces essentiels et pouvant rester ainsi ouverts durant le confinement.

Lors de la réouverture des boutiques suite au premier confinement, Free avait d’ailleurs publié une vidéo expliquant les conditions d’accueil en vigueur dans ses Free Center : distanciation sanitaire en cas d’attente, limite du nombre de visiteurs simultanés, lavage systématique des mains à l’entrée, port du masque pour les visiteurs comme les conseillers et protection en plexiglas au niveau des caisses. Sans oublier le nettoyage régulier des boutiques. Des conditions restant plus que jamais d’actualité dans le contexte actuel de reprise de l’épidémie.