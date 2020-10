Orange l’assure, le confinement ne mettra pas de bâtons dans les roues du déploiement des réseaux, y compris de la 5G

Selon l’opérateur historique, tout a été prévu pour que le reconfinement n’entrave pas le déploiement de la 5G et des autres réseaux.

Fins prêts à accompagner les utilisateurs dans le confinement, mais également dans les starting-blocks pour le coup d’envoi de la 5G et son déploiement partout en France.

En marge de la présentation des résultats financiers du groupe pour le troisième trimestre 2020, marqués par une belle progression des abonnés fibre optique (360 000 recrutements), Fabienne Dulac, CEO d’Orange France, a affirmé que le déploiement de la 5G “ne sera pas remis en cause” par le retour du confinement.

Cela vaut d’ailleurs pour les autres réseaux. “Cela a été d’ores et déjà confirmé par le gouvernement mercredi, le déploiement des réseaux, quels qu’ils soient, ne sera pas remis en cause pendant cette période de confinement”, a-t-elle en effet souligné. Et d’expliquer : “Il a été demandé, notamment grâce à l’ouverture de tous les services administratifs, que nous puissions continuer de bénéficier des autorisations dont nous avons besoin sur tous nos déploiements pour que globalement nous ne soyons pas ralentis”.

Le reconfinement de la population intervient en effet sur fond de reprise de l’épidémie de Covid-19, mais aussi après qu’Orange, Free, Bouygues et SFR ont obtenu les fréquences de la 5G et commencé à dévoiler les premiers forfaits 5G.

Des interventions qui se poursuivent

Concernant les interventions telles que les raccordements à la fibre, Fabienne Dulac a rappelé la mise en place d’un protocole sanitaire “extrêmement strict” ayant permis un million d’interventions durant le premier confinement au printemps. “Sur le deuxième confinement, nous allons mettre en place les mêmes dispositifs”, a-t-elle indiqué.