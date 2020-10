Orange explose tous les records sur la fibre et revient en force sur le mobile grâce à Sosh

Orange signe un excellent 3e trimestre dans l’hexagone avec 360 000 nouveaux abonnés sur la fibre et 125 000 sur le mobile, de quoi faire oublier sa récente défaillance sur ce segment.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Orange en France. L’opérateur historique lève le voile ce matin sur ses résultats financiers et commerciaux pour le troisième trimestre 2020. Premier enseignement, l’ex-France Télécom a retrouvé de l’éclat sur le mobile et recrute à tour de bras après avoir perdu 58 000 abonnés lors des trois premiers mois de l’année et séduit seulement 29 000 nouveaux clients lors du second trimestre.

Mais ça c’était avant, entre juillet et fin septembre, l’opérateur annonce aujourd’hui avoir enregistré 125 000 ventes nettes “tirées par les offres Sosh et Open, soit respectivement +133 000 et +64 000 ventes nettes”, précise-t-il. Il s’agit de sa meilleure performance depuis le 2ème trimestre 2018. Les offres “série limitée” de Sosh avec une belle enveloppe de data, sans changement le prix au bout d’un an, portent ainsi leurs fruits.

A titre de comparaison, Bouygues Telecom, leader en matière de recrutement sur ce segment en 2020, a engrangé 113 000 et 161 000 nouveaux abonnés lors deux deux exercices précédents. Aujourd’hui, “85% de nos clients contrat voix grand public disposent d’un forfait 4G”, se félicite par ailleurs Orange. Reste que le chiffre d’affaires mobile seul de l’opérateur affiche une baisse de 2,8%, pénalisé par “la baisse du roaming clients et des offres prépayées « holiday » essentiellement souscrites par les touristes.”

Orange bat le record de Free sur la fibre

En attendant l’annonce des performances de Free sur la fibre le 17 novembre prochain, Orange place la barre très haut et bat le record de l’opérateur de Xavier Niel (+ 245 000 au T1 2020), en recrutant 360 000 nouveaux abonnés lors du troisième trimestre. ” 53% de ces ventes ont été faites avec de nouveaux clients”, précise le FAI. Autrement dit, les migrations comptent pour 47% dans cette performance. Il faut dire que le déploiement de la fibre s’est poursuivi à un rythme élevé avec un total de 20,9 millions de foyers raccordables. Orange a dépassé le seuil des 4 millions de clients FTHH fin septembre. Sur le fixe, le FAI enregistre au final un gain de 95 000 abonnés avec la perte de 265 000 abonnés ADSL (migration et résiliation).

Autre motif de satisfaction, le chiffre d’affaires d’Orange en France au 3ème trimestre augmente de 3,3%, porté par “la dynamique des services convergents et la forte croissance des services aux opérateurs grâce aux importants cofinancements du réseau Fibre reçus en juillet”, explique t-il, et ce malgré une baisse constatée de l’itinérance nationale.

“Au-delà des cofinancements et des effets directs de la crise, la performance sous-jacente reste solide, grâce à une très belle dynamique commerciale. La demande ne faiblit pas dans un contexte sanitaire où la qualité de la connectivité est plus essentielle que jamais”, a déclaré, Stéphane Richard, PDG d’Orange.