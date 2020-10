Après Free, SFR et Bouygues, Orange va enfin proposer Amazon Prime Video à ses abonnés Livebox

Il était temps, Orange trouve enfin un terrain d’entente avec Amazon pour proposer le service SVOD du géant américain sur ses Livebox. Lancement prévu le mois prochain.

La boucle est bouclée. Après ses rivaux, Orange va enfin intégrer Prime Video sur ses box, révèle Satellifax. Le numéro 2 du marché de la SVOD derrière l’intouchable Netflix, sera accessible aux abonnés Orange courant novembre, a confirmé l’opérateur. Reste à savoir comment le FAI va commercialiser ce service de plus en plus apprécié par les foyers français. L’abonnement à Amazon Prime est habituellement proposé à 5,99€/mois.

L’opérateur historique emboîte ainsi le pas à Free, premier opérateur à avoir signé un partenariat avec Amazon l’année dernière, avec Prime Video inclus sans surcoût dans la Freebox Delta et disponible depuis sur la Freebox Pop, mini 4K et One. De son côté, SFR propose ce service à ses abonnés depuis début 2020, suivi par Bouygues Telecom en avril dernier.

Pour rappel, Orange a annoncé en décembre 2018 avoir signé un partenariat avec Amazon autour de l’intégration d’Alexa dans son enceinte connectée Djingo, abandonnée récemment après seulement 1 an d’existence. L’arrivée de Prime Video sur les Livebox n’était qu’une question de temps. Il aura toute de même fallu attendre près de deux ans.