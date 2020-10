Gros échec pour Orange avec Djingo, clap de fin pour son enceinte connectée après 1 an d’existence

L’opérateur historique annonce un échec commercial pour son enceinte connectée Djingo et arrête les frais. Son assistant vocal continue toutefois l’aventure dans l’écosystème d’Orange.

Il fallait se rendre à l’évidence, l’enceinte connectée d’Orange et Deutsch Telekom s’est lancée en novembre 2019 après deux ans de retard, dans une mission presque impossible, exister dans un marché ultra concurrentiel là où Amazon et Google font cavalier seul depuis plus de 5 ans. L’ex-France Télécom en avait en partie conscience en intégrant au dernier moment Alexa dans son nouveau joujou comme pour mieux séduire en prenant appui sur un savoir-faire autrement plus abouti.

En trois mois, seulement un millier d’enceintes Djingo avaient alors trouvé preneur en France, autant en Allemagne. Un lancement très décevant à un prix élevé, 149€ à la vente, et 99.99€ pour les abonnés Orange via une offre de réduction. Mais l’opérateur historique avait encore l’intention de corriger le tir en 2020. ” Nous n’avons eu aucune action de vente, pas de campagne de communication, cela va commencer maintenant, le lancement commercial réel va se faire en 2020, nous allons y mettre les moyens” a assuré en janvier dernier son PDG, Stéphane Richard.

Orange a bien tenté de mettre par la suite son bébé en avant via une campagne de publicité. Mais près de 8 mois plus tard, sa décision est prise, il jette l’éponge et fait ses adieux à son enceinte connectée, révèle Le Figaro (version papier). « Nous préférons recentrer notre interface vocale dans les domaines où nos clients nous attendent », confie Michaël Trabbia, nouveau directeur technologie et innovation du groupe. Pour l’heure le speaker est toujours disponible à l’achat sur le site d’Orange, mais l’opérateur change bien de stratégie. Son assistant vocal est intégré aussi dans les télécommandes de 3 millions de clients, Djingo évoluera donc à l’avenir sur la TV et les objets connectés intégrés à l’offre Maison Connectée du FAI. L’aventure continue, de manière recentrée.