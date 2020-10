Canal+ cible 10 millions d’abonnés supplémentaires et lance un nouveau player Android low-cost à l’étranger

Dans l’optique de soutenir son développement à l’international, Canal+ renforce son partenariat avec SES, afin d’augmenter ses capacités satellitaires en Europe centrale et occidentale, mais aussi en Afrique. Il vient de lancer un nouveau player Android TV en Pologne pour s’adresser à un public plus large.

Augmenter la couverture satellitaire afin d’accroître la voilure à l’international, tel est l’un des objectifs affiché par Canal+. Afin de conserver sa dynamique de croissance à l’étranger, la filiale de Vivendi annonce aujourd’hui renforcer son partenariat avec SES (Société Européenne de Satellites). Grâce à trois accords pour un total de 230 millions d’euros courant jusqu’en 2030, le groupe augmente ainsi sa capacité satellitaire en Europe centrale, occidentale et en Afrique. Trois positions orbitales sont concernées (Astra 19,2 degrés Est et Astra 23,5 degrés Est pour le Bénélux et l’Europe Centrale, SES-4 22 degrés Ouest pour l’Afrique). De quoi lui permettre l’accès à un vivier de plus de 10 millions d’abonnés potentiels auxquels proposer ses bouquets de chaînes.

Pour rappel, le groupe compte au total 20,4 millions d’abonnés (individuels ou collectifs), dont 8,6 millions en France métropolitaine, contre 19 millions à fin septembre 2019. Sur ses 1,4 millions d’abonnés supplémentaires, 1,2 millions concernant les autres marchés que la France métropolitaine. Cette progression s’est traduite par une forte croissance de son chiffre d’affaires à l’international, à savoir 27,4 %.

Une nouvelle box Android TV pour la Pologne

Dans cette même logique de renforcement à l’international, Canal+ lance aujourd’hui en Pologne une nouvelle box TV fonctionnant sous environnement Android TV. Un produit d’entrée de gamme vendu l’équivalent de 65 euros et dont d’autres marchés tels que la France pourraient profiter par la suite. Cette box 4K tourne sous Android 9.0 Pie et donne accès à des services tels que YouTube, Netflix, HBO ou Spotify, au Play Store et ses nombreuses applications mais aussi à plus de 20 chaînes de télévision numérique. En tant que produit sous Android, ce player propose la fonction Chromecast et l’assistant Google depuis la télécommande.

De nouveaux investissements en Afrique

Entré fin septembre au capital de MultiChoice , un groupe TV sud-africain comptant 19,5 millions d’abonnés dans 50 pays d’Afrique, le groupe Canal+ a effectué une montée rapide. Il détenait 5 % fin septembre puis 6,5 % début octobre. Aujourd’hui, il monte à 12 % du capital du leader de la télévision payante sur ce continent. La filiale de Vivendi continue donc de placer ses pions à l’international, une stratégie qui fonctionne.