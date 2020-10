Canal va lancer une “nouvelle expérience” sur les Freebox et vous propose de la tester en avant première

Du nouveau à venir dans l’univers Canal de la Freebox

Sur la plupart des Freebox, à savoir la RÉVOLUTION, DELTA, MINI 4K ou ONE, Canal+ propose un univers dédiée. L’interface appelée “nouvelle expérience Canal” a été mise à jour il y a quelques mois. mais celle-ci va évoluer. Canal annonce ce soir que des versions futures ont besoin d’être testées avant le déploiement sur l’ensemble du parc. C’est pourquoi il recherche des testeurs prêts à tester en avant-première ces versions et à lui faire des retours.

Pour participer il faut donc disposer d’une FREEBOX RÉVOLUTION, DELTA, MINI 4K ou ONE. Canal+ indique ” on lance une version, vous l’utilisez et vous nous faites vos retours et vos suggestions ! Nous solliciterons régulièrement des retours d’expérience.”

L’application de test sera installée sur votre Freebox : vous devriez alors pouvoir continuer d’accéder à votre abonnement non bêta si vous le souhaitez (via l’univers CANAL+ et à votre abonnement bêta via l’app).

Si vous êtes intéressés, il suffit de vous inscrire en cliquant ICI.