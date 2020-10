Samsung annonce un trimestre record, porté par les smartphones et les semi-conducteurs

Un trimestre record pour Samsung. Chiffre d’affaires et bénéfices du géant sud-coréen sont en forte hausse.

Ce jeudi 29 octobre, Samsung a communiqué ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020. Le chiffre d’affaires sur la période s’établit à 59 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à la même période en 2019, et le bénéfice à 8,3 milliards, en progression de 49 %. C’est le meilleur trimestre de son histoire.

Ces résultats sont portés en partie par les déboires de Huawei qui profitent à son rival, dont les ventes de smartphones ont ainsi progressé de 50 %. Le géant chinois subit en effet l’embargo américain, ne pouvant plus proposer les services de Google sur ses smartphones et rencontrant des difficultés pour s’approvisionner en composants. Mais ces résultats s’expliquent aussi par l’augmentation de 82 % des bénéfices de la branche semi-conducteurs, aidée par la forte demande de puces mémoires utilisées dans les smartphones, ordinateurs et serveurs. La firme sud-coréenne note par ailleurs une augmentation des ventes de téléviseurs.

Si tous les voyants apparaissent au vert, Samsung reste prudent, s’attendant à vendre moins d’appareils durant le quatrième trimestre 2020, en raison de l’absence de lancements majeurs et de l’attente de ses nouveaux Galaxy S attendus début 2021, mais également d’une concurrence accrue dans les smartphones. Il table par ailleurs sur une baisse de la demande de puces sur le marché des serveurs. Sans compter la mort récente de Lee Kun-hee, le président, qui va apporter son lot de problèmes internes. La succession par Lee Jae-yong, qui traîne un passif de fraude, est déjà pointée du doigt. Il y a également la question des droits de succession pour les héritiers.

Sources : BBC et Presse-Citron