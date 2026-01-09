Tempête Goretti : le réseau de Free fortement impacté par les intempéries

Free a annoncé ce matin de fortes perturbations sur son réseau en Normandie à la suite du passage de la tempête Goretti. L’opérateur indique que plusieurs départements sont concernés, avec des impacts significatifs sur les services.

Les zones touchées sont principalement la Seine-Maritime, la Manche, le Calvados et l’Eure. Selon Free, l’origine des dysfonctionnements est en grande majorité liée à des incidents d’ordre électrique, provoqués par les intempéries qui ont traversé la région.

Face à cette situation, l’opérateur précise que ses équipes sont pleinement mobilisées et travaillent en coordination avec les partenaires énergétiques afin de rétablir les services dans les meilleurs délais. Les interventions dépendent toutefois de l’évolution des conditions météorologiques et de la remise en état des infrastructures électriques.

Free appelle enfin ses abonnés à la patience, le temps que la situation revienne progressivement à la normale dans les zones concernées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox