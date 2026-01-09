4G sans VoLTE : Free Mobile annonce avoir mis en place un système pour assurer les appels d’urgence de ses abonnés

Face aux limites de certains smartphones 4G, Free Mobile indique avoir sécurisé l’accès aux appels d’urgence grâce à des dispositifs techniques reposant notamment sur l’itinérance Orange.

Free Mobile affirme avoir mis en place des dispositifs techniques spécifiques afin de garantir le bon fonctionnement des appels d’urgence pour ses abonnés utilisant encore des smartphones 4G non compatibles avec la VoLTE. Cette précision a été apportée par Pascal Mayeux, Directeur Cœur de Réseau de Free, lors d’une interview accordée à Frandroid, dans un contexte de questionnements autour de l’itinérance Orange.

Souvent perçue comme obsolète, l’itinérance Orange conserve pourtant un rôle clé chez Free Mobile. Selon Pascal Mayeux, la finalité du contrat a évolué depuis sa mise en place en 2012. Initialement destiné à combler des lacunes de couverture, il sert aujourd’hui principalement à maintenir le service pour des terminaux qui ne prennent pas en charge la voix sur 4G. « C’est un contrat qu’on a depuis 2012. Au départ, c’était pour faire un complément de couverture. […] Là, dans ce nouveau contrat, c’est un peu dans cette même logique, mais pour permettre à nos abonnés qui n’ont pas de terminal compatible avec notre réseau de pouvoir continuer d’utiliser leur abonnement Free. »

Pour rappel, les abonnés concernés sont ceux dont le smartphone ne supporte pas la VoLTE. Dans ce cas, les appels sont automatiquement basculés sur le réseau d’Orange. « Ça vise principalement deux catégories : les terminaux 4G qui n’ont pas de VoLTE, et il y a effectivement certains terminaux qui ont la capacité technique de faire la VoLTE mais pour lesquels le constructeur n’a pas autorisé la VoLTE sur le réseau de Free. » En effet, l’opérateur en a profité pour rappeler que l’absence de VoLTE sur d’anciens modèles venait généralement des fabricants, bien que certaines exceptions soient notables, notamment les Samsung Galaxy S9, qui malgré leur grand âge, ont été rendus compatibles début 2025.

La question des appels d’urgence constitue un point d’interrogation important autour de l’absence de VoLTE : que faire quand la voix ne peut pas passer ? Free Mobile assure avoir sécurisé le mécanisme de bascule, appelé CS Fallback, afin de garantir l’accès aux numéros d’urgence même lorsque la voix ne fonctionne pas nativement en 4G. « On a mis en place des moyens techniques pour que le CS Fallback fonctionne depuis notre réseau 4G vers le réseau 2G/3G. Donc ça, ça a été testé, ça marche. On a des milliers d’appels d’urgence par jour qui fonctionnent par exemple. »

L’opérateur indique également avoir mis en place des outils d’analyse pour identifier en amont les terminaux susceptibles de poser problème. Ces smartphones sont alors maintenus automatiquement sous itinérance Orange afin d’assurer la continuité du service, notamment pour les appels d’urgence. « On a identifié un certain nombre de ces terminaux. […] Ces abonnés-là, ils ont normalement automatiquement l’itinérance Orange. On a des systèmes d’analyse des données du réseau pour essayer de déterminer qui a encore besoin de l’itinérance. Pour eux, nous avons mis en place des mécanismes techniques pour que le CSFB (Circuit Switched FallBack) fonctionne correctement depuis notre réseau 4G vers le réseau 2G/3G d’Orange. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox