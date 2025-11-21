Orange sacré meilleur réseau mobile pour la 15ᵉ année consécutive, Free et SFR progressent, Bouygues Telecom 1er dans les zones denses

L’enquête 2025 de l’Arcep confirme une nouvelle domination d’Orange sur l’ensemble des indicateurs, tandis que Bouygues Telecom s’impose en zones denses, SFR signe une forte évolution dans les zones moins denses, et Free progresse nettement sur les usages OTT, vidéo et performances dans les TGV ou encore dans les zones intermédiaires et rurales.

L’Arcep a publié ce 20 novembre 2025 les résultats de sa vaste enquête annuelle sur la qualité des services mobiles en France. Près de un million de mesures ont été réalisées entre juin et août, dans tous les départements, en extérieur, en intérieur, ainsi que dans les transports. Comme chaque année, les opérateurs réagissent via un communiqué de presse mettant en avant les indicateurs sur lesquels ils se démarquent face à la concurrence : et une fois de plis, Orange conserve sa première place, tandis que SFR, Bouygues Telecom et Free mettent en avant leurs progrès et leurs points forts selon les zones ou les usages.

Orange reste numéro 1 pour la 15ᵉ année consécutive

Orange confirme ainsi clairement son leadership : l’opérateur arrive 1er ou 1er ex aequo sur 251 des 258 indicateurs mesurés, couvrant l’ensemble des usages et des zones, selon son communiqué officiel. Il se dit numéro 1 dans toutes les zones d’habitation (denses, intermédiaires, rurales, touristiques), dans les transports, voix et SMS, expérience Internet mobile et en extérieur comme en intérieur

“Ces performances s’appuient sur des investissements soutenus et ciblés, notamment sur le réseau 5G / 5G+, ainsi que sur le savoir-faire historique d’Orange en matière d’optimisation et de pilotage du réseau. Orange renforce en continu les capacités réseaux, modernise les équipements là où les besoins sont les plus importants et garantit une qualité optimale de service grâce à une supervision permanente. Pour les clients, ces résultats se traduisent par une expérience fluide et fiable : appels de haute qualité, envoi de SMS rapide, affichage web et usages data stables et performants, y compris dans les environnements denses et lors des déplacements sur l’ensemble des axes de transport”, indique Orange.

Bouygues Telecom leader des zones denses selon l’ARCEP

De son côté, Bouygues Telecom annonce consolider sa position de meilleur réseau mobile en zones denses sur le total des indicateurs mesurés L’opérateur affirme être numéro 1 (ou n°1 ex aequo) dans ces zones sur les communications vocales réussies, la qualité vocale, le taux de SMS reçus en moins de 10 secondes, l’Internet mobile pour la navigation web, l’envoi de fichiers et la vidéo en streaming et les débits descendants supérieurs à 30 Mbit/s.

« Confirmer notre position de premier opérateur mobile en zones denses témoigne une fois de plus de l’excellence du réseau Bouygues Telecom, tant en voix et SMS qu’en data, répondant ainsi parfaitement aux exigences et aux usages de nos 27 millions de clients mobiles », souligne Jean-Paul Arzel, Directeur Général Adjoint, Réseau et Si, de Bouygues Telecom.

Free met en avant ses performances sur “les usages internet mobile les plus exigeants”

Free souligne sa montée en puissance et affirme se classer 1er ou 2ᵉ ex aequo sur une majorité d’indicateurs voix, SMS, vidéo et usages OTT (Over the top : application fournissant un service (voix, vidéo, messagerie, etc.) directement via Internet), selon son communiqué officiel. L’opérateur se distingue tout particulièrement dans les zones intermédiaires, rurales, touristiques ainsi que sur les axes TGV.

“L’analyse détaillée des résultats de la campagne 2025 de l’Arcep montre que pour les usages, Free se classe à la 1ère ou 2ème place ex aequo sur plus de la moitié des indicateurs communication voix, SMS et vidéo, et, plus particulièrement, sur tous les indicateurs de la voix OTT, mais aussi sur plus des deux tiers des indicateurs pour les usages internet mobile les plus exigeants, ceux nécessitant des débits descendants supérieurs à 30 Mbit/s”, indique l’opérateur. Pour les axes de transport TGV, les zones intermédiaires, rurales et dans les zones touristiques, Free se classe 1er ou 2ème sur près des deux tiers des indicateurs. Free rappelle également disposer de plus de 30 000 sites 4G/5G en service, couvrir 99,6 % de la population en 4G et 95 % en 5G et avoir été le premier opérateur à déployer la 5G+ dès 2024.

Dans les trains, les résultats sont toutefois plus contrastés globalement, notamment dans les TGV où “Orange se démarque avec 74% des communications maintenues sur les TGV, suivi de Free Mobile (61%) puis Bouygues Telecom (58%) et SFR (56%) ex aequo”, explique l’Arcep.

Les usages les plus courants de l’internet mobile tels que la navigation web et le visionnage de vidéos en streaming, “confirment des niveaux de performance élevés, en particulier dans les zones denses et intermédiaires, où les quatre opérateurs offrent une expérience fluide”, indique l’enquête.

“Concernant la navigation web, la majorité des pages sont affichées en moins de 5 secondes : Bouygues Telecom (94%) et Orange (93%) sont ex aequo et devancent SFR (88%) puis Free Mobile (86%) en zones denses. En zones rurales, la hiérarchie est différente : Orange (79%) devance SFR (75%) puis Free Mobile (72%) et Bouygues Telecom (71%) qui sont ex aequo en troisième position. Pour le visionnage de vidéos en streaming, les quatre opérateurs présentent de bons résultats. En zones denses, la qualité est quasi parfaite avec un taux de 97 % de vidéos visionnées sans interruption notable pour Orange et Bouygues Telecom, qui sont ex aequo et se positionnent devant SFR (95%) et Free Mobile (94%)”, apprend-on.

SFR met en avant une forte progression dans les zones moins denses

SFR revendique de son côté être 1er ou 2ᵉ ex aequo sur 217 des 258 critères, soit 84 % des indicateurs mesurés. L’opérateur insiste sur son avancée la plus marquée dans les zones intermédiaires, rurales et touristiques, où il se classe 2ᵉ meilleur réseau et les transports, notamment dans les métros où il se dit n°1 ex aequo sur les appels réussis et la navigation web.

“Dans les zones denses, SFR continue d’afficher de solides résultats sur les principaux podiums, avec par exemple 92% d’appels en qualité parfaite et 93% de mesures de débits descendants supérieurs à 8 Mbit/s, maintenant ainsi sa performance de l’année précédente”, indique la filiale d’Altice. Et d’ajouter : ‘dans les transports, nous nous positionnons n°1 ex aequo sur les appels réussis (97%) et la navigation web en moins de 10 secondes (97%) dans les métros, et n°2 ex aequo pour les appels réussis sur les axes routiers (94%, avec une progression de 4 points)”. Sa couverture 5G atteint plus de 85 % de la population, avec plus de 1 350 nouveaux sites allumés depuis début 2025. Mathieu Cocq, PDG de SFR, estime que l’enquête « récompense la stratégie d’investissement » de l’opérateur, particulièrement sur les zones moins denses.

Combat sur l’internet mobile

L’Arcep évalue la qualité de l’internet mobile à travers trois seuils de débits descendants : 3, 8 et 30 Mbit/s, chacun correspondant à un niveau d’usage. Le seuil de 3 Mbit/s reflète les usages les plus légers comme la navigation web, 8 Mbit/s correspond aux usages courants tels que la vidéo en ligne, et 30 Mbit/s représente les besoins les plus exigeants, notamment pour les outils collaboratifs. Cette méthodologie permet de mesurer l’expérience réelle des utilisateurs sans encourager une course au très haut débit.

Dans les zones denses, Bouygues Telecom se distingue sur le seuil de 3 Mbit/s, tandis qu’il est au coude-à-coude avec Orange sur les seuils plus exigeants de 8 et 30 Mbit/s. Dans les zones intermédiaires et rurales, Orange prend l’avantage et domine l’ensemble des seuils.

Les débits montants, de plus en plus importants avec l’essor des usages collaboratifs et de l’intelligence artificielle, montrent eux aussi une nette domination d’Orange. En zones denses, l’opérateur atteint 34 Mbit/s, devant Bouygues Telecom à 27 Mbit/s, SFR à 25 Mbit/s et Free Mobile à 20 Mbit/s. En zones rurales, Orange reste en tête avec 14 Mbit/s, suivi par SFR à 11 Mbit/s, puis Bouygues Telecom à 9 Mbit/s et Free Mobile à 8 Mbit/s.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox