NRJ Mobile : deux forfaits 40 Go et 80 Go sans engagement en promotion à moins de 6 euros

Le bal des promos ne s’arrête jamais chez les opérateurs, aujourd’hui nous vous parlons de deux forfaits WOOT en promotion chez le MVNO NRJ Mobile.

Le premier forfait propose 40 Go d’internet mobile pour seulement 3,99 € par mois pendant 6 mois puis 13,99 € au-delà. Sans engagement, ce forfait vous permet de bénéficier des appels, SMS/MMS en illimité. Au-delà des 40 Go le débit sera simplement réduit. Concernant les consommations lors d’éventuel déplacement à l’étranger, 3 Go de data et les appels illimités comme les SMS et MMS inclus en Union Européenne et DOM.

La second forfait double l’enveloppe data, pour 80 Go par mois, NRJ Mobile propose une promotion à 5,99 € pendant 6 mois puis 16,99 € après la période de promotion. Ce forfait est également proposé sans engagement. Il offre évidemment les appels, SMS/MMS en illimités. Lors de vos déplacements en Union Européenne et DOM, 8 Go d’internet mobile sont inclus en plus des appels, SMS et MMS en illimités.

Disponible jusqu’au 21 octobre prochain sur le site NRJ Mobile, notez que 10 € vous seront facturés pour la carte SIM lors de la commande. Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Telecom. Elle utilise les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.