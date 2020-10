Comment bien utiliser son smartphone : Bouygues Telecom distille quelques conseils en vidéo

À travers une série de vidéos, Bouygues Telecom distille quelques conseils de bon sens aux novices. Quelques piqûres de rappel qui ne sont toutefois jamais de trop, même pour les utilisateurs expérimentés.

Comment faire durer plus longtemps sa batterie ? Comment éviter de saturer le stockage de son smartphone ? Comment bien sécuriser son appareil ? Comment éviter de passer trop de temps devant l’écran ? Autant de questions qui trouveront des éléments de réponse à travers une série de vidéos proposées par Bouygues Telecom.

Une première vidéo invite à adapter la luminosité, à activer/désactiver les connectivités en fonction des situations, à privilégier la sonnerie par rapport au vibreur ou à réduire les notifications. Le tout dans le but d’espacer le temps entre deux charges et d’éviter de se retrouver à court de batterie au moment où l’on aura vraiment besoin de son smartphone.

Une seconde vidéo s’attarde sur le stockage du smartphone. Il s’agit de faire de la place en évinçant les applications devenues inutiles, en vidant le cache des applications ou en privilégiant le stockage des photos/vidéos dans le Cloud. Sans oublier, quand c’est possible, l’usage d’une carte mémoire. Ces conseils valent en particulier pour les smartphones les moins onéreux et à la capacité de stockage moins importante.

La troisième vidéo s’attarde sur la sécurité du terminal et des données en mémoire. Il faudra ainsi penser à mettre en place un mot de passe assez complexe et une solution de déverrouillage avancée comme la reconnaissance faciale ou le lecteur d’empreintes digitales (en fonction des solutions proposées, évidemment). Mieux vaut également se méfier des téléchargements douteux, comme un outil normalement payant et étrangement gratuit, ou activer la localisation de l’appareil en prévention d’une perte ou d’un vol. Sans oublier de vérifier la disponibilité de mises à jour de sécurité et surtout de les installer.

Dans une quatrième vidéo, il est enfin question de l’addiction au smartphone, qui se traduit par beaucoup de temps passé à l’écran. Aller dans les outils de mesure du temps à l’écran permet dans un premier temps de prendre la mesure d’une possible addiction. Gagner du temps passe également par une réorganisation des applications pour mettre en avant les plus utiles et par la suppression des notifications superflues. Sans oublier les modes “ne pas déranger” que proposent désormais les smartphones, afin de ne pas être perturbé au travail ou au moment de dormir.