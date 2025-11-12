Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : TF1 prépare sa révolution, Free Mobile démocratise deux technologies majeures, Orange innove…

10 novembre 2017 : la 4G pour la première fois partout dans le métro avec Free, Bouygues, Orange et SFR

Métro, boulot, réseau ! Le 10 novembre 2017, Free, Orange, Bouygues et SFR lançaient la 4G dans tout le métro… toulousain. Il s’agissait ainsi du premier métro à proposer une couverture très haut débit mobile intégrale à ses utilisateurs. Le tout financé par les quatre opérateurs, soutenus par la métropole de Toulouse, pour un montant de près de 10 millions d’euros.

Pour rappel, il n’existait à l’époque que deux lignes de métro dans la ville rose. A Paris, où le réseau souterrain est bien plus développé, le chantier a mis beaucoup plus de temps à se développer. Ce n’est que depuis le 29 juin 2020 que tous les voyageurs du réseau RATP bénéficient d’une couverture intégrale en 4G.

13 novembre 2008 : Orange lance ses chaînes cinéma et séries pour ses abonnés

Déjà 15 ans que les prémices d’OCS ont été lancés par l’ex France télécom. Le bouquet était proposé en exclusivité sur l’offre La TV d’Orange par satellite et ADSL. Pour son lancement le 13 novembre 2009, l’offre comprenait cinq chaînes : Orange ciné max (HD), Orange ciné happy, Orange ciné choc, Orange ciné novo et Orange ciné géants. Elle s’est dotée de nouvelles chaînes avec le temps et a adopté le sigle OCS (Orange Cinéma Séries). Le bouquet a depuis été le diffuseur de séries cultes comme The Walking Dead ou bien sûr Game of Thrones, mais Orange a décidé de s’en séparer pour le revendre à Canal+, pour créer Ciné+ OCS.

13 novembre 2023 : Free Mobile étend l’accès à la VoLTE et au VoWIFI

Le 13 novembre 2023, l’opérateur a enfin activé les options de voix sur 4G et sur WiFi sur son offre intermédiaire et même sur les forfaits Veepee. Ces fonctionnalités n’étaient donc plus réservées aux abonnés au forfait à 19.99€/mois chez Free Mobile. L’opérateur permettait ainsi aux abonnés au forfait Série Free d’accéder à la VoLTE et à la VoWifi sur l’ensemble des terminaux éligibles. Depuis, Free Mobile a largement démocratisé l’accès à ces deux technologies, avec énormément de smartphones compatibles. L’opérateur annonçait par ailleurs sa volonté d’étendre progressivement l’accès aussi aux abonnés à 2€. Un grand pas pour l’opérateur.

13 novembre 2023 : TF1 annonce la fin de MyTF1 et la préparation de sa nouvelle plateforme

Le 13 novembre 2023, Rodolphe Belmer, PDG de TF1, expliquait son ambition de transformer TF1 en proposant un tout nouveau service de streaming gratuit nommé TF1+. Le projet était ambitieux : remplacer MyTF1 et proposer la “première plateforme française de streaming entièrement gratuite”, dès le 8 janvier suivant. Une annonce surprenante, mais la plateforme a bel et bien été lancée depuis, et continue de séduire, distribuée sur de nombreux supports dont les Freebox.

14 novembre 1992 : Canal+ lance son bouquet de chaînes par satellite

Canal+ et Lagardère (anciennement Europe 1 Communication) ont lancé le premier “bouquet” satellitaire français analogique le 14 novembre 1992. Baptisé “Le câble par satellite”, ce bouquet a été introduit au grand public à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville. Il s’agit également d’un premier essai avant le lancement commercial de Canalsatellite.

Pour l’occasion, on ne résiste pas à l’envie de vous montrer une vieille pub de Canal+

