Disney+ passe un nouveau cap et propose des contenus en HDR10+

Disney+ active enfin le HDR10+, d’abord sur le catalogue Hulu. Plus de 1 000 titres sont déjà compatibles, mais seuls les abonnés Premium équipés d’un téléviseur Samsung récent peuvent en profiter pour le moment.

Disney+ commence désormais à proposer des programmes au format HDR10+, en complément des formats d’image déjà disponibles sur la plateforme. Les premiers contenus compatibles sont issus du catalogue Hulu. Cette évolution avait été annoncée en janvier dernier. Il aura fallu plus de neuf mois pour que la fonctionnalité soit déployée, mais elle est désormais accessible à partir de cette semaine.

Le HDR10+ permet un rendu d’image optimisé, avec une plage dynamique étendue et des couleurs plus précises. Pour le moment, seuls les contenus Hulu sont concernés, et pas l’ensemble du catalogue selon FlatpanelsHD. Cela représente néanmoins plus de 1 000 titres dès le démarrage. La prise en charge sera progressivement élargie au reste des programmes Hulu puis aux contenus Disney+.

À noter : les formats existants continueront d’être proposés en parallèle. Pour profiter du HDR10+, il est nécessaire de disposer d’un abonnement Disney+ Premium, facturé 15,99 euros par mois. Il s’agit de la seule formule incluant le HDR et la 4K. Bien que le HDR10+ puisse théoriquement fonctionner en 1080p, cette option n’est pas prévue dans les offres Disney+.

Autre contrainte : la compatibilité est initialement limitée aux téléviseurs Samsung. Le HDR10+ est pris en charge à partir des modèles 2018 de la marque sud-coréenne. La prise en charge sera étendue à d’autres constructeurs ultérieurement.

