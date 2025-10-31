Ligue 1+ devrait arriver bientôt sur PlayStation et Xbox

Ligue 1+ entend continuer de se rendre le plus disponible possible, avec une application sur les consoles de jeux dans les tuyaux.

Alors que certains amateurs l’attendaient depuis le lancement de la plateforme, l’accord permettant la distribution de Ligue 1+ sur les consoles PlayStation et Xbox devrait aboutir très prochainement. LFP Media serait sur le point de conclure ce partenariat, même si les discussions se poursuivent encore, selon les informations de l’Équipe.

Après avoir sécurisé sa présence chez les principaux fournisseurs d’accès à Internet, sur les téléviseurs connectés Samsung, ainsi que sur DAZN et Prime Video dès le lancement, LFP Media avait également officialisé le 23 septembre un accord avec L’Équipe pour un abonnement lié, ainsi qu’avec Molotov pour une disponibilité sur sa plateforme… Le coeur du combat : être disponible un peu partout, reste donc d’actualité. En revanche, Canal+, acteur majeur de la diffusion sportive en France, demeure absent de la liste.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox