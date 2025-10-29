“Terriblement rapide, monstrueusement illimité”, Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour les ensorceler avec cet avantage

“N’ayez pas peur de changer de forfait”, Free fait les yeux doux à des abonnés Freebox dans un courriel aux couleurs d’Halloween : son forfait 5G data illimitée est à portée de clic.

A l’approche d’Halloween, Free se pare de ses plus beaux atours afin de promouvoir la convergence de ses offres et pousser son forfait mobile phare auprès de ses clients fixe grâce à son avantage numéro 1. Habillé d’un visuel “Des gigas… ou un sort ?”, un email est actuellement envoyé à certains abonnés Freebox, il met en avant le Forfait Free 5G présenté comme “Terriblement rapide, monstrueusement illimité”. Free y rappelle notamment que la data est pour eux à consommer sans limite en 5G/4G en France métropolitaine. Un bouton d’appel à l’action “Je me laisse ensorceler” renvoie vers le détail de l’offre.

Le ton est volontairement léger, Free joue ici avec un champ lexical de circonstance, “oubliez les sorcières et leurs chaudrons, la vraie magie est dans votre poche”, “Oserez-vous passer au Forfait Free 5G ? Son prix va vous ensorceler”. L’objectif est clairement d’inciter à franchir le pas.

Le message cible les abonnés Freebox éligibles à l’avantage data illimitée sur le forfait 5G. Free rappelle aussi qu’il est possible de rattacher son abonnement Freebox à son compte mobile afin de bénéficier d’avantages tarifaires (y compris sur le Forfait 2 €), via l’app Free ou l’espace abonné : Mon compte > Mes offres > Mes avantages Free Family.

Avec les avantages Free Family, les abonnés Freebox bénéficient jusqu’à 4 Forfaits Free 5G avec internet illimité en 5G/4G en France métropolitaine à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois). Les abonnés Freebox Pop (hors Série Spéciale Freebox Pop S) bénéficient toujours d’un 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois et peuvent également profiter de 3 nouveaux Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox