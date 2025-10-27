La vente de SFR inquiète TDF, le géant des pylônes mobile français, qui pourrait saisir l’Autorité de la concurrence

Le marché français pourrait bientôt passer de quatre à trois opérateurs. Un bouleversement qui inquiète TDF, propriétaire de milliers de pylônes partagés par les opérateurs, et qui redoute une chute de ses revenus.

Le secteur des télécoms français s’apprête à vivre une nouvelle secousse. Alors que des discussions sont en cours pour la vente de SFR, détenu par Patrick Drahi via Altice France, le paysage des opérateurs pourrait se transformer en profondeur. Orange, Free (Iliad) et Bouygues Telecom, se sont alliés dans le but de reprendre les actifs de SFR. Et dans cette opération, Bouygues entendrait récupérer le parc d’antennes du groupe au carré rouge, selon La Lettre.

Cette concentration du marché, qui ferait passer la France de quatre à trois opérateurs, a déjà des répercussions inattendues, notamment sur TDF (TéléDiffusion de France). L’entreprise, propriétaire de milliers de pylônes sur lesquels les opérateurs installent leurs antennes, craint une chute de ses revenus locatifs. Depuis 2014, SFR et Bouygues partagent un grand nombre d’antennes sur le territoire grâce à un accord dit de “ran sharing”. Concrètement, les deux opérateurs utilisent les mêmes infrastructures pour leurs réseaux 4G et 5G. TDF, qui détient une grande partie de ces pylônes, perçoit donc deux loyers pour un même site.

Mais si Bouygues rachète les antennes de SFR, il deviendrait l’unique locataire sur ces sites. Résultat : TDF ne toucherait plus qu’un seul loyer. Cette perspective menace directement une part importante de ses revenus, d’autant que 60 % de son chiffre d’affaires dépend du secteur des télécoms.

Cette situation arrive au pire moment pour TDF, déjà en vente depuis fin 2024. Ses actionnaires, les fonds Brookfield, Arcus, APG et PSP Investments, espéraient revendre leurs parts avec une forte plus-value. Mais la disparition d’un opérateur majeur comme SFR, et donc la réduction du nombre de clients potentiels, risque de peser lourdement sur la valorisation de l’entreprise.

Karim El Naggar, directeur général de TDF, a entamé des discussions avec Bouygues Telecom pour obtenir une compensation financière. L’objectif : maintenir le niveau de revenus actuel malgré la disparition de SFR. Si aucun accord n’est trouvé, TDF pourrait saisir l’Autorité de la concurrence pour dénoncer les effets négatifs d’un marché à trois opérateurs. Moins de concurrence, moins de locations, moins de revenus : la contraction du marché inquiète toute la chaîne de valeur. A noter cependant, d’autres informations provenant des Echos ont également fait état d’une possibilité de reventes des pylônes concernés par Bouygues Telecom, les négociations restant encore et toujours fermées. Officiellement, “les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange“, affirmait le communiqué commun des trois opérateurs qui présentait leur offre.

